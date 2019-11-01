原标题：共享制造赋能推进新业态

工信部日前印发了《关于加快培育共享制造新模式新业态促进制造业高质量发展的指导意见》，就共享制造提出了两个阶段性目标。

一是，到2022年，形成20家创新能力强、行业影响大的共享制造示范平台；推动支持50项发展前景好、带动作用强的共享制造示范项目；逐步健全信用、标准等配套体系，支持共性技术研发，不断夯实数字化发展基础，初步形成共享制造协同发展生态。二是，到2025年，共享制造发展迈上新台阶，示范引领作用全面显现，共享制造模式广泛应用，生态体系趋于完善，资源数字化水平显著提升，成为制造业高质量发展的重要驱动力量。

共享经济是近年来兴起的一种新兴经济形态，正在全球范围内快速发展。共享制造则是共享经济在生产制造领域的应用创新，是围绕生产制造各环节，运用共享理念将分散、闲置生产资源集聚起来，弹性匹配、动态共享给需求方的新模式新业态。

据了解，当前，我国在机械加工、电子制造、纺织服装、科研仪器、工业设计、检验检测、物流仓储等领域已涌现出一批典型共享制造平台，形成了产能对接、协同生产、共享工厂等多种新模式新业态，显示出很大的发展活力和潜力。

“但共享制造总体仍处于起步阶段，面临共享意愿不足、发展生态不完善、数字化基础较薄弱等问题，需进一步加强政策引导，优化发展环境。”工信部产业政策司相关负责人说。

发展共享制造，有利于优化资源配置，提高生产资源的利用效率，减少闲置产能，扩大有效供给；有利于提高产业组织柔性和灵活性，推动大中小企业融通发展，促进产品制造向服务延伸，提升产业链水平，加快迈向全球价值链中高端；有利于降低中小企业生产与交易成本，促进中小企业专业化、标准化和品质化发展，提升企业竞争力，对推动新一代信息技术与制造业融合发展、培育壮大新动能、促进制造业高质量发展具有重要意义。

工信部产业政策司相关负责人强调，共享制造要以制造能力共享为重点，以创新能力、服务能力共享为支撑。其中，制造能力共享主要包括生产设备、专用工具、生产线等制造资源的共享；创新能力共享主要包括产品设计与开发能力等智力资源共享，以及科研仪器设备与实验能力共享等；服务能力共享主要是围绕物流仓储、产品检测、设备维护、验货验厂、供应链管理、数据存储与分析等企业普遍存在的共性服务需求的共享。

为了推进共享制造，上述负责人表示，一要培育共享制造平台，积极推进平台建设、鼓励平台创新应用、推动平台演进升级。二是依托产业集群发展共享制造，探索建设共享工厂、支持发展公共技术中心、积极推动服务能力共享。三是完善共享制造发展生态，创新资源共享机制、推动信用体系建设、优化完善标准体系。四是夯实共享制造发展的数字化基础，提升企业数字化水平、推动新型基础设施建设、强化网络安全保障。（记者 黄 鑫）

(责编：庄红韬、杨曦)