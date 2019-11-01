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粮食增产彰显“压舱石”沉稳有力

2019年11月01日08:47  来源：经济日报
 
原标题：粮食增产彰显“压舱石”沉稳有力

　　我国依靠自己保口粮，立足国内保重点，使粮食之基更牢靠、发展之基更深厚、社会之基更稳定，发挥了对国民经济发展“压舱石”的作用。确保粮食安全永远在路上，不容半点松懈，要坚持把发展粮食生产摆在突出位置，特别是要把粮食主产区的乡村振兴，以及发展粮食生产和粮食产业抓在手上

　　当前，全国秋粮收获接近九成，农业农村部有关负责人表示，今年全国粮食有望增产，总产量将超过6.5亿吨。这是我国粮食产量连续多年稳定在6.5亿吨以上。笔者认为，这意味着国家粮食安全保障政策体系基本成型，国家粮食安全战略效用持续发挥，我国依靠自己保口粮，立足国内保重点，使粮食之基更牢靠、发展之基更深厚、社会之基更稳定，发挥了对国民经济发展“压舱石”的作用。

　　谁来养活中国？答案已很明确。近年来，我国谷物自给率在95%以上，口粮产需有余，完全能够自给。稻米和小麦是中国人的主要口粮，要满足中国居民膳食指南中的营养水平，近14亿人需要2.32亿吨稻谷和小麦以及0.58亿吨杂粮和薯类等。实际上，这几年我国每年生产的稻谷和小麦产量在3.3亿吨以上，杂粮和薯类等充足，保证我国口粮安全不成问题，多出来的稻谷、小麦和2亿多吨玉米可以用于饲料粮和工业粮，转化为肉蛋奶等。

　　放眼国际，可以说没有哪个产品如同粮食，尽管平时不“显山露水”，一有“风吹草动”，便会掀起惊涛骇浪。在我国，粮食安全更成为方方面面关注的热点，这是因为我国是个人口大国，近14亿人的吃饭问题是天大的事情。我国又是个农业大国，粮食生产事关亿万农民的生计和农村和谐稳定。我国还是个经济大国，粮食供给对满足以其为原料的工业和其他产业至关重要。所以，业内有这样一种共识：稳住了粮食生产，就守住了“三农”的战略后院，发挥了“压舱石”作用。

　　当前，中国粮食连年丰收、库存充裕、市场稳定，粮食安全形势持续向好。回顾总结中国农业的发展历程，从稳步提升粮食生产能力到保护农民种粮积极性，从创新粮食市场体系到完善粮食宏观调控，从发展粮食产业经济到加快粮食科技创新，经验有许多。新时代，中国托起的粮食安全责任，不仅不以损害他国粮食安全为前提，还与各国分享中国粮食安全经验，为人类粮食安全贡献中国方案。

　　确保粮食安全永远在路上，不容半点松懈。未来的挑战是，如何用越来越少的土地和水资源、越来越贵的劳动力生产出更多更好的农产品。可以说，农业供给侧结构性改革尚有很大空间，在粮食科技进步、减少损失浪费等方面还有较大潜力可挖。因此，在实施乡村振兴战略的时候，依然要坚持把发展粮食生产摆在突出位置，特别是要把粮食主产区的乡村振兴，以及发展粮食生产和粮食产业抓在手上。具体可以从两方面发力。

　　一方面是生产端，做强粮食生产，做到优粮优产、优粮优购。目前，全国75%以上的粮食产量来自于主产区，但主产区往往是财政困难地区。因此，构建粮食安全保障机制，要制定粮食中长期发展计划，正确处理粮食发展同其他产业的关系。要协调处理粮食主产区、主销区和产销平衡区的关系。完善主产区的利益补偿机制，政策措施向主产区聚焦，项目投入向主产区倾斜，努力使主产区种粮不吃亏，让农民产粮更放心。

　　另一方面是加工端，做强粮食加工，做到优粮优价、优粮优储。随着生活水平的提高，口粮消费中要有80％的优质米面和20％的杂粮与薯类等，才能满足人民的美好生活需要。因此，要抓好“粮头食尾”“农头工尾”工程，尤其是“尾”的壮大，在延伸粮食产业链、提升价值链、打造供应链过程中，注重强化加工、仓储环节。治理“餐桌污染”，加强质量监管，满足人民对优质粮油产品的需求，让群众吃得放心。（乔金亮）

(责编：庄红韬、杨曦)
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