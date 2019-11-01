原标题：进博会将办出水平、办出成效、越办越好

10月29日，商务部有关负责人表示，第二届中国国际进口博览会各项筹备工作已基本就绪。本届进博会不仅规模更大，而且质量更高，活动更丰富，有望落实习近平主席在首届中国国际进口博览会开幕式主旨演讲中提出的“办出水平、办出成效、越办越好”总要求——

“第二届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举行。截至目前，来自170多个国家和地区的政商学界人士和国际组织代表将应邀与会。”10月29日，商务部副部长、中国国际进口博览会组委会办公室主任王炳南在中外媒体吹风会上表示，第二届中国国际进口博览会国家展、企业展和第二届虹桥国际经济论坛各项筹备工作已基本就绪。

国家展突出各国特色

“举办中国国际进口博览会，是中国着眼于推进新一轮高水平对外开放作出的重大决策，是中国主动向世界开放市场的重大举措。”王炳南表示，展会的举办有助于促进我国经济高质量发展，更好满足人民美好生活需要。

据介绍，国家展总展览面积3万平方米，集中展示各国发展成就、营商环境和特色产业。各国家馆的形象设计独具本国特色，共有64个国家（含中国）、3个国际组织参展。15个主宾国（按英文字母排序）分别是柬埔寨、捷克、法国、希腊、印度、意大利、牙买加、约旦、哈萨克斯坦、马来西亚、秘鲁、俄罗斯、泰国、乌兹别克斯坦和赞比亚。

“国家展中的中国馆（含港澳台展区）场馆设计开放、大气、灵动、通透，别具东方神韵和现代气息，是一张亮丽的‘中国名片’。”王炳南表示，中国馆以庆祝新中国成立70周年为主题，以高质量发展为主线，重点展示我国经济社会发展的历史性成就和新时代新机遇。

企业展总展览面积33万平方米，由各国参展商展示商品、技术和服务，实现“买全球、惠全球”。涵盖装备、消费、食品、健康、服务等5大板块、7个展区，来自150多个国家和地区的3000多家企业签约参展，50万专业采购商和观众注册报名。商务部部长助理、中国国际进口博览会组委会办公室副主任任鸿斌透露，本届进博会美国企业参展数量达192家，比去年增长18%；参展面积达4.75万平方米，与去年2万多平方米相比有明显增加，位居各国首位。不少美国的世界500强企业、跨国公司高管将亲自带队参展。

第二届虹桥国际经济论坛主题为“开放创新、合作共赢”，由开幕式主论坛和5场分论坛组成。5场分论坛议题分别为“开放、规则和营商环境”“人工智能与创新发展”“世贸组织改革和自由贸易协定”“数字化时代与电子商务创新发展”“70年中国发展与人类命运共同体”。据悉，预计将有4000多名政商学界和国际组织代表与会，为世界经济重焕生机建言献策。

规模与质量均超首届

“习近平主席在首届中国国际进口博览会开幕式主旨演讲中指出，中国国际进口博览会不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好。”王炳南表示，各方紧紧围绕这一总要求，努力实现第二届进口博览会办得更好。他表示，本届进博会筹备呈现3方面特点。

一是规模更大，吸引力进一步增强。首届企业展和国家展总面积30万平方米，今年增加到36万平方米。其中企业展面积从27万平方米增至33万平方米，参加的国别、地区、国际组织和参展商均超过首届。

二是质量更高，成效进一步提升。世界500强和行业龙头企业参展数量超过首届，“隐形冠军”企业等优质中小企业竞相亮相。更多新产品新技术新服务“全球首发、中国首展”，专（业）精（品）尖（端）特（色）产品精华荟萃。国内外采购商和专业观众有望超过50万人。

三是活动更丰富，综合效应进一步放大。展会期间各类配套活动超过300场，设立进口博览会发布平台，权威解读中国重要政策，发布国际组织最新研究成果等。同时，18个省区市将举办140多场非物质文化遗产和“中华老字号”交流展示活动。

中国国际进口博览会组委会办公室副主任、上海城市服务保障领导小组副组长许昆林介绍，上海海关设置了42个进博会专用通道、83个进博会专窗，全天候服务进博会人员，做到嘉宾随到随走，展品即到即办、即办即放；还专门设立“会展中心海关”提供一站式服务。此外，展馆服务更加优质，标识信息更加详细，并提供180多位翻译人员。

王炳南表示，第二届进口博览会是我国主办的一场重要国际盛会，也是今年主场外交的收官之作，将全力以赴做好各项筹备工作，确保展会和论坛圆满成功。

中国带给世界巨大机遇

任鸿斌介绍，首届进博会成交额达578.3亿美元，从初步摸底情况看，大部分交易团完成合同都在90%以上。

任鸿斌表示，首届进口博览会对贸易和投资合作等方面的促进作用也更加明显。一是一大批优势和特色产品通过进口博览会进入中国市场，满足了中国国内消费升级的需要。二是在578.3亿美元合作协议基础上，经过一年交流合作，部分交易团的企业追加了订单。三是首届进口博览会对投资的带动效应不断显现。四是国内一批企业通过引进进口博览会参展企业的技术和设备，提升了国内产品的竞争优势。

同时，参加进博会也为进入中国市场提供了巨大机遇，“目前注册采购商人数已经大大超过了首届进博会，相信第二届进博会参展企业一定会高兴而来，满意而归。”任鸿斌说。

任鸿斌表示，中国举办进博会、主动扩大进口，不是权宜之计，而是面向世界、面向未来、促进共同发展的长远考量。进博会举办以来，中国先后出台了扩大进口、稳定外贸增长、激发市场主体活力的一系列政策举措。进口市场的空间不断扩大，中国进口的增长成为全球经济增长的重要引擎。主要表现在以下3个方面：

一是出台了扩大进口的措施和稳外贸促进口的举措。近年来，中国消费品进口占进口的比例一直在8.2%至8.4%之间。去年举办首届进口博览会，以及中国政府出台一系列扩大进口政策之后，中国进口消费品的增长显著提高，“今年前三季度比去年同期增长了1.5个百分点，这也是进口博览会带动进口、促进国内需求增长的体现”。

二是促进消费保持平稳增长。商务部会同有关部门出台了发展流通促进商业消费系列政策的举措。今年前三季度，全国实现社会消费品零售总额29.7万亿元，同比增长8.2%；最终消费支出对经济增长的贡献率达60.5%，消费对经济增长的基础性作用继续巩固。

三是持续改善营商环境。中国政府大力推进“放管服”改革，全面实施减税降费政策。国务院前不久公布了《优化营商环境条例》，将自2020年1月1日起施行。世界银行最新发布的报告显示，中国营商环境总体排名跃居全球第31位，比去年提升15位。

(责编：杨曦、庄红韬)