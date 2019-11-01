原标题：在进博会上“买全球”

进博会是全球高端产品和服务亮相的舞台。首届进博会上，各大央企、各省市采购商纷纷前来“买买买”，交易采购成果丰硕。今年，采购商组织情况超过首届，国内企业通过采购或者合作的形式，加快了“买全球”的步伐，会上将召开各类“项目推介会”“采购对接会”。这也体现了中国举办进博会的初衷——主动扩大进口，加强对外合作，坚定不移奉行互利共赢的开放战略。

中国能建规划设计集团是全球最具规模的能源勘察设计咨询企业，是电力行业全面解决方案工程服务商。通过建立国际交流与合作机制，规划设计集团与能源、电力、工程、基础设施等领域的国际组织机构、知名企业建立了战略合作关系，如通用电气（GE）、西门子、三菱等多家国际企业。规划设计集团总经理罗必雄介绍，为了建设公司数字化业务平台，提升公司数字化运营水平，本届进博会上，集团将采购本特利（BENTLEY）软件（北京）有限公司提供的综合服务。这家公司是全球领先的综合软件和数字孪生云服务供应商，为促进基础设施持续发展提供综合软件解决方案，这与集团的转型升级方向高度契合。

中国通用技术集团中国机械进出口（集团）有限公司成立于1950年，是最早经营机电产品进口贸易的大型国有外贸企业。继去年参加首届进博会后，中机公司今年再次发力进博会。中机公司党委书记、董事长阮光介绍，本届进博会上，他们将与美国航空航电专业公司Astronics CSC合作共建航空互联网项目。未来，中机公司将与Astronics CSC公司组成联合体，参与中国各航空公司的飞机互联网设备引进和改装业务的竞标。

此外，中机公司将与施耐德电气签署战略合作协议。阮光表示，近年来中机公司积极响应“一带一路”倡议，努力成为“一带一路”沿线国家共同繁荣的建设者。通过与施耐德电气合作，双方将实现资源共享，借助企业各自优势，以“一带一路”倡议为框架，联合开发包括非洲、中东、东南亚等区域在内的第三方市场。

鞍钢集团今年也是第二次参加进博会。鞍钢集团交易分团秘书组组长单位、鞍钢国贸公司总经理王铁楠介绍，鞍钢集团今年上半年就启动了进博会的各项筹备工作，制订了本届进博会总体采购目标及各板块采购目标，将在现场与必和必拓、澳洲罗伊山（Roy Hill）等世界知名铁矿、煤炭供应商，ABB、三菱机电等世界知名机电设备供应商签约。“鞍钢集团将着力打造全球包容、开放合作、互惠发展的新型国际公共平台，让世界共享新时代鞍钢集团发展成果。”王铁楠说。

各省团是进博会重要的采购力量。为了促进品质消费，今年江苏特别成立了苏宁交易分团，以提高招商精准性。苏宁易购公共事务副总裁马康介绍，第二届进博会期间，苏宁将成立唯一非政府性交易分团，加大采购力度。

马康表示，首届进博会期间，苏宁海外采购订单签约额达150亿欧元，预计引入超过5000个海外品牌进入中国市场，海外品牌在苏宁平台上的销售增长持续走高，成为所有商品类目中增速最快的业务之一，以高端酒类、美妆个护为代表的海外知名品牌备受中国消费者青睐。今年苏宁将在持续加强与国际知名家电、3C品牌合作的基础上，进一步关注与居民日常生活有关的商品采购和服务贸易采购。

(责编：杨曦、庄红韬)