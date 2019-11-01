上海农商银行升级进博服务方案 以“上海服务”提升中外展商满意度

人民网北京11月1日电 近期，上海农商银行推出全新升级的“鑫聚进博”综合金融服务方案，为参展客商提供“124365”专属服务，满足企业本外币、境内外、结算融资一体化金融需求。

作为进博会首批综合服务商联盟成员，上海农商银行承诺将积极响应上海市“三大任务，一个平台”的建设要求，以更加卓越的金融解决方案助力2019年第二届中国国际进口博览会，以更高水平的“上海服务”提升与会中外展商的体验度、舒适度和满意度。

“124365”服务体系：超强功能、超长待机

2019年，上海农商银行成为首批进博会综合服务商联盟成员，进一步提升了服务进博会参展企业的服务能级。

近期，上海农商银行推出全新升级的“鑫聚进博”综合金融服务方案，为企业提供“1周专属服务、2个月尊享通道、4项定制化产品组合以及365天续航服务”，形成“124365”超强功能、超长待机的进博会专项服务体系。

“1周专属服务”，是在为期一周的进博会期间，上海农商银行组建“进博会专项服务小组”，通过进博会核心区域内的网点为企业提供涵盖咨询、汇兑、结算、担保、融资、现金管理、外汇零钞兑换等全方位金融服务，并为参展商和采购企业提供专业的政策解读与金融咨询服务。

“2个月尊享通道”，参展商和采购企业可以免费获得上海农商银行提供的GPI全球汇款、劳合社船情调查、跨境结算便利化、尊享专项品牌服务计划、跨境结算投融资等五项尊享通道服务。

“4项定制化产品组合”，是上海农商银行在进博会专属金融服务方案中引入金融科技，全面升级贸易结算、贸易融资、利汇率风险把控、跨境业务效能创新等四类产品的服务能级，开创以“拢合五洲、鑫聚寰球”为主题的全流程综合金融解决新思路。

“365天服务续航”，是上海农商银行为进博会参展商和采购企业提供全年不打烊的专属服务，实现进博会金融服务“超长待机”。服务内容“五位一体”，贯穿价值链全程，具体包括“专（专属个性化金融服务）、便（便利融资服务）、全（集团全功能型资金池服务）、衍（衍生品套期保值服务）、控（金融风险管控服务）”。

延伸服务边界：分层分类，贴身订制

上海农商银行计划在本届进博会期间分层对接展商，围绕展商的个性化需求建立订制化服务机制。针对海外采购商和参展商，该行将协同进口博览局开展海外招展推介，召集更多的境外服务采购商和参展商，进一步发挥进博会“买全球、卖全球”的平台功能。

上海农商银行还将服务延展至金融服务以外，依托其自身的客户资源，展前通过专项对接会、洽谈会等形式，为参展商及采购商提供多种形式“一对一”商务洽谈服务；展中将通过在线撮合及线下对接等多种形式扩大对接范围，促进合作成交，并密切跟踪参展商在进博会上的成交信息，为其提供跨境贸易结算及融资的配套综合金融服务；展后将对参展商进行后续回访，对展会上签订并延续的交易订单进行持续跟踪。

(责编：孙阳、付长超)