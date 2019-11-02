证监会：部分私募机构涉嫌非法集资、挪用基金财产

中新社北京11月1日电(记者 陈康亮)中国证监会11月1日发布了2019年私募基金专项检查执法情况。检查发现，部分私募机构涉嫌非法集资、挪用基金财产等严重违法违规行为。

中国证监会于今年上半年组织各证监局对497家私募机构开展专项检查。本次检查重点对交易合规性、流动性风险、非法集资风险，跨区域经营私募机构的业务和资金往来、产品嵌套情况，业务隔离、风险隔离等制度的有效性，自融自担和利益冲突等情况进行了检查。

证监会相关负责人表示，本次检查发现，经过近几年的引导和发展，行业总体规范运作水平有所提升，但部分私募机构仍然存在违法违规问题。除了有机构涉嫌非法集资、挪用基金财产外，亦有部分私募机构开展募新还旧、期限错配的“资金池”业务，偏离私募基金本源；部分私募机构存在公开宣传推介、向非合格投资者募集、承诺保本保收益等违规募集行为。

上述负责人表示，针对专项检查发现的问题，证监会依法对相关机构采取行政监管措施、立案稽查，或将相关涉嫌违法犯罪线索移送公安部门或地方政府。同时，证监会将上述违法违规问题及采取的监管措施记入资本市场诚信档案。

该负责人强调，私募基金行业是中国多层次资本市场的有机组成部分，在支持创新创业，服务实体经济，满足社会财富管理需求等方面发挥了重要作用。证监会将进一步引导行业提高发展质量，一方面，持续加强私募基金监管力度，不断提升风险监测预警能力，严厉查处违法违规行为，切实保护投资者合法权益；另一方面，完善私募基金法规规则，推动优化税收政策，深化私募基金对外开放，不断增强私募基金服务实体经济能力和水平。(完)

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