报告：去年我国城市社区治理在多方面实现创新发展

人民网北京11月3日电 （记者乔雪峰） 11月2日，在中国城乡社区治理蓝皮书丛书（2019）发布会上发布的《中国城市社区治理蓝皮书（2019）》指出，2018年全国城市社区治理稳步推进，在科学的顶层设计和积极的地方实践双向推动下，我国城市社区治理在政策、体制、机制、手段等方面都实现了不同程度的创新发展。

蓝皮书同时强调，中国城市社区治理不平衡不充分矛盾仍然存在，社会和市场力量参与社区治理缺乏长效机制，城市社区建设和治理仍然任重而道远。

据悉，本次发布会由民政部乡镇论坛杂志社、民政部研究基地-东北大学城乡社区建设研究院、全国党员教育培训示范基地-辽宁社区干部学院联合主办。

《中国城市社区治理蓝皮书（2019）》全景式地分析了中国城市社区治理主题分布，从总体上描述分析了2018年中国城市社区治理的整体情况、主要特征、基本经验以及问题和建议。

发布会上同时还发布了《中国农村社区治理蓝皮书（2019）》，全面介绍了2018年中国农村社区治理的整体概况和主要领域的治理状况，并对治理的最新进展进行了深入分析，同时也试图通过有代表性的经验总结生动展示2018年中国农村社区治理的实践图景。

蓝皮书指出，农村社区治理的组织架构趋于完善、村民自治获得持续和良性发展、农村社区服务的内容和领域不断扩展、社区文化建设得到普遍重视和加强、社会协同助力社区治理和服务更加提升。中国农村社区治理呈现出：顶层设计不断推进、公共服务更加凸显、社区协商发展迅速、治理手段更加多样、法治建设长足进步的良好发展趋势。

蓝皮书同时指出，中国农村社区治理还存在着发展水平地域差异较大、社区服务需要进一步拓展等短板，需要在实践中不断克服和改进。

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