“四叶草”笑迎八方客（进博会观察）

东方明珠，黄浦江畔。时隔一年，中国国际进口博览会再次如期而至。国家会展中心（上海）生气勃勃，状如“四叶草”的主场馆扩容升级，门口的熊猫“进宝”挥舞双手，欢迎海内外客商共赴“东方之约”。

“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。”“中国主动扩大进口，不是权宜之计，而是面向世界、面向未来、促进共同发展的长远考量。”“中国国际进口博览会不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好。”习近平主席在首届进博会开幕式上的主旨演讲掷地有声。

一项项主动扩大开放的举措扎实落地，一条条放宽市场准入的政策接连生效，一个个优化营商环境的实招频频推出……一年来，中国用实实在在的行动将开放的大门越开越大，谱写出中国与世界共享机遇、共同发展的新篇章。

“进博故事”持续上演

泰国黑虎虾、智利三文鱼、加拿大龙虾、新西兰奇异果……打开手机APP，北京市朝阳区十里堡居民林晓足不出户，就能轻松采购全球美味。“现在买进口商品真是方便太多了！”

供需对接、现场洽谈，首届进博会上，中国近14亿人口的大市场向世界敞开大门，“四叶草”里收获丰硕成果，累计意向成交578.3亿美元。中国国际进口博览局的统计显示，一年来，大部分交易完成合同内容都超过90%。

——参展商广结良缘，收获市场红利。

德国“巨无霸”金牛座龙门铣落户中国，美国最小的心脏起搏器获批中国上市，英国百年品牌插座走进浦东机场，意大利纳尼尼系列老花镜全网销量激增8倍……“展会让我们的品牌曝光率和知名度大增，在中国迎来发展新机遇。”意大利德龙家电大中华区董事、总经理宗延平说。

——采购商满载而归，享受最新科技。

在上海的医院里，首届进博会上“中国首秀”的瑞典医科达最新一代精准自适应伽马刀投入运行；在建筑、机械制造、发电等行业，美国3M公司全新的听力防护产品“环境声音耳罩”守护着更多工人。

——消费者大开眼界，轻松“买全球”。

都乐公司的鲜果现身网红茶饮店；德龙家电公司的小家电线上线下“遍地开花”；许多进博会上的“明星商品”，出现在中西部县城的超市货架上……搭乘进博会的快车，这些优质产品和服务给中国消费者带来全新体验。

不只是主动扩大进口，这一年，进博会上的一条条扩大开放承诺，在中国推动更高水平对外开放的铿锵步伐中，落地生根、开花结果。

“从新西兰挤奶到在中国国内上架，纽仕兰鲜奶只需要3天。”纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司董事长盛文灏说，“一瓶飞越半个地球的鲜奶，对营商环境是重大考验。”首届进博会上，中国宣布营造国际一流营商环境，正是贸易便利化改革，让消费者更方便地喝到了海外高品质低温鲜奶。目前，纽仕兰鲜奶对中国市场的供应量已从每周3000瓶扩大到8万瓶。

主动开放市场、履行开放承诺，中国说到做到。今年7月22日，首批25家科创板企业挂牌上市；7月30日，新版外商投资准入负面清单正式实施，一口气宣布8个“取消”，七大领域进一步降低门槛；8月，上海自贸区临港新片区揭牌，6个新设自贸试验区落地……

正是这些有目共睹的举措，让世界给中国投出更多信任票。商务部发布的数据显示，今年前三季度，全国新设立外商投资企业超过3万家，实际使用外资6832.1亿元人民币，同比增长6.5%。世界银行《2020营商环境报告》显示，中国营商环境排名跃居全球第三十一位，比去年提升15位。

“进博效应”不断释放

这两天，在上海国家会展中心，来自全球150多个国家和地区的3000多家企业忙碌起来，不少“黑科技”“首发款”，即将在几天后揭开神秘面纱。尽管展区面积已两次扩容，但进博会企业展依然展位难求，折射出进博会的强大魅力。

进博会，是迄今世界上第一个以进口为主题的国家级展会；举办进博会，是中国着眼于推动新一轮高水平对外开放作出的重大决策，是中国主动向世界开放市场的重大举措，释放着巨大的“进博效应”：

——进博会是中国主动拥抱世界的“新窗口”。

“今年进博会，我们将展示一款用于治疗肾性贫血的新药罗沙司他，它成为首个率先在中国获批的国际首创原研药。”阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊说：“透过进博会，中国向全世界展现了开放共赢、共享未来的中国自信和中国担当。”

今天的世界经济，又一次来到十字路口。开放还是封闭，前进还是后退，各国面临着新的重大抉择。连续举办进博会，展现的是中国作为、中国担当：中国推动更高水平开放的脚步不会停滞，中国推动建设开放型世界经济的脚步不会停滞，中国推动构建人类命运共同体的脚步不会停滞！

——进博会是世界共享中国机遇的“大平台”。

“首届进博会取得了巨大成功，戴尔对即将举行的第二届展会充满期待。”戴尔科技集团全球执行副总裁、大中华区总裁黄陈宏说。首届进博会上，戴尔与京东签署深化战略合作备忘录，为京东用户提供定制化产品。今年“6·18”，戴尔基于京东反向定制合作推出的一款高性能轻薄本新品，一上线就实现“开门红”，当日销量达到5月日均销量5倍以上。

“拥抱中国就是拥抱机遇。”商务部研究院对外贸易研究所所长梁明说，中国充分践行“开放合作、互利共赢”的理念，通过举办进博会、主动扩大进口，鼓励其他国家分享中国发展红利，支持其他国家搭乘中国发展“快车”“便车”，为世界各国特别是发展中国家提供了实实在在的出口市场、发展机会和就业机会。

——进博会是提升产业竞争优势的“催化剂”。

本届进博会上，中国机械进出口集团将和施耐德电气达成系列合作。在中机公司看来，与施耐德电气的合作，将为中国工程承包及项目管理领域带来世界一流的能效管理整体解决方案，通过优势互补实现共赢。在不久的将来，中机公司将和施耐德电气在“一带一路”市场合作与开发中结出新果实。

——进博会是满足人民美好生活需要的“助推器”。

我国消费结构加快升级，消费需求日益多样。举办进博会，通过扩大高品质消费品和服务进口，有利于丰富国内消费选择，让消费者不出国门就能体验和享受“全球好货”，从而更好满足人民群众个性化、多元化、差异化消费需求。

“进博看点”值得期待

10月22日上午10时，两辆特装平板卡车将一艘巡逻船载入装备馆。“这是今年最大的展品，也是亚洲首秀！”指着眼前20米长、6.8米高、37吨重的“大家伙”，意大利法拉帝集团上海代表处首席代表陈钢颇为骄傲。法拉帝连续两年参展，相比去年展出的游艇，今年的这款195型高速巡逻船技术含量更高。

一台“有头脑”的咖啡机，可以实时监测咖啡豆和水量，原料不足时，会自动提醒管理员添加——这是源讯云计算公司展示的物联网产品，“今年我们把新产品带到进博会，争取能拿到更多订单。”源讯云计算公司首席市场官刘京誉一边忙着布置展位，一边兴奋地说：“相信今年的进博会更精彩。”

第二届进博会开幕在即，人们已经迫不及待地想知道，本届进博会有哪些新看点、新亮点？

规模更大——今年展馆新增多语种标识等约600个点位、增设首日论坛临时标识等约500个点位。84家新加坡企业“组团”亮相、近100家新西兰企业集体参展……据介绍，首届进博会受到各方欢迎和好评，今年要求参展的企业更多，展览面积两次扩大，超过36万平方米，报名参展的企业和采购商都已超过首届。

质量更优——全球最新的抗癌药、全球最细最短的胰岛素注射针头、全球首发的建筑垃圾粉碎设备、亚洲首发的巡逻快艇、德国“双子座”龙门加工中心、可穿戴外骨骼机器人、来自五大洲的原生态食品等一大批“专、精、尖、特”展品，都将在第二届进博会上悉数亮相。

创新更强——第二届进博会新设室外“无人驾驶”区、冬奥冰雪项目等体验区，增强了现场的新鲜感和体验感。首次设立“进博会发布”平台，既有10余家部委集中开展政策解读、政商对话，又有世贸组织、联合国工发组织等国际组织发布年度报告。

层次更高——虹桥国际经济论坛的国际性、代表性、权威性更高。本届虹桥国际经济论坛主题为“开放创新、合作共赢”，由开幕式主论坛和5场分论坛组成。5场分论坛议题分别为“开放、规则和营商环境”“人工智能与创新发展”“世贸组织改革和自由贸易协定”“数字化时代与电子商务创新发展”“70年中国发展与人类命运共同体”。届时，预计有4000多名来自各个国家和地区的政商学界和国际组织代表与会，共商共议、共解难题、共谋发展，为世界经济重焕生机建言献策。

成效更好——第二届进博会组建了39个交易团、近600个交易分团。展会期间将举办100多场对接签约会，还将举办供需对接会为上千家中小展商提供一对一商务洽谈服务，引入大数据手段进行智能撮合匹配。可以预期，第二届进博会将有更多商机、更多选择、更多成果，各方都会有更大的获得感。

黄浦江畔秋色怡人，世界目光聚焦上海。我们相信，敞开怀抱迎接八方宾客的“四叶草”，一定能带来更多的丰收喜悦，谱写更美的共赢乐章。

《 人民日报 》（ 2019年11月03日 03 版）

(责编：邢郑、杨曦)