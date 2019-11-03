第二届进博会招商规模创新高（进博会看点）

本报上海11月2日电 （记者田泓）第二届中国国际进口博览会主宾国数量从上届的12个增至15个，国家展中新亮相的国家超过1/3。国家展64个参展国中，除中国外，39个国家再度参展，24个国家第一次参展；范围遍及五大洲，其中亚洲国家24个，非洲国家8个，欧洲国家17个，美洲国家12个，大洋洲国家3个。2日，商务部部长助理任鸿斌在上海举行的第二届中国国际进口博览会新闻通气会上介绍了有关情况。

第二届虹桥国际经济论坛主题议题和分论坛演讲与互动交流嘉宾名单均已在网上公布，议题范围由首届的经贸领域扩大到广泛的经济领域，分论坛数量增加到5个，议题范围更加丰富。

任鸿斌透露，第二届进博会的招商工作也取得明显成效：规模大，境内外专业观众注册超过50万，大大超过首届，在国际专业展会中也是名列前茅；专业性强，专业观众覆盖国民经济各个行业，其中来自制造业的占比31%，来自批发和零售业的占比23%，最受采购商关注展区分别是装备、科技生活、食品与农产品展区；民营企业占比高，境内企业中，民营企业占比67%；境外采购商增长快，首届进博会境外采购商到会约3600人，第二届进博会境外专业观众报名注册已超过7000人，充分表明了进博会的国际吸引力和影响力。

上海市副市长许昆林介绍了上海城市服务保障的有关情况。在总结首届进博会成功经验的基础上，第二届进博会进一步优化现场服务，优化全方位服务体系。据介绍，本次还增设20台中英双语“进宝机器人”导引。强化翻译服务，在首届基础上增派180名志愿翻译人员进行现场保障，涉及联合国的6种通用语言和韩语。同时，强化餐饮供应能力，增加了餐饮服务商数量、提高大客流就餐应急保障能力。

《 人民日报 》（ 2019年11月03日 04 版）

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