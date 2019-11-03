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评论：进博会不仅是中国的，更是世界的

人民网记者 李彤

2019年11月03日18:02  来源：人民网
 

黄浦江畔迎来“进博时刻”，第二届中国国际进口博览会如约而至，欢迎八方来客。开放的中国，是世界的机遇，通过博览会的窗口再次宣示着中国扩大开放的决心与行动。

中国开放的大门越开越大。从2017年至今，国务院出台了四份关于利用外资的文件，内容更加全面深入、对外企国民待遇保障力度更大、更强化对已出台文件的落实。在外商投资负面清单上做“减法”，2018年做了大幅度削减，2019年与2018年相比又减少了20%，并继续探索自贸试验区开放“试验田”的作用；在鼓励外商投资产业目录上做“加法”，列出了鼓励和引导外商投资的具体行业、领域和地区。

数据是最直观的体现，自2008年以来，中国利用外资一直居全球前三位，连续25年居发展中国家首位，利用外资的结构不断优化。2019年1-9月份，中国利用外资同比增长2.9%，而这背后是百分之百扩大开放的努力。

投资环境就像空气，空气清新才能吸引更多外资。世界银行发布的《全球营商环境报告2020》显示，中国营商环境在全球190个经济体中排名第31位，较去年的第46位进一步提升。国际社会投出的信任票，是对中国持续优化营商环境务实举措的关注与赞许。

特别是今年以来，我国推出了一系列措施，从表决通过《中华人民共和国外商投资法》到山东等6省区新一批自贸试验区设立，从新修订的《外资保险公司管理条例》、《外资银行管理条例》放宽准入条件到最近公布的《优化营商环境条例》，都在持续优化营商环境氛围。

良性的营商环境激发了生产力和吸引力，外资企业不仅读懂了中国扩大开放的理念，更多的是在付之行动。在全球跨国直接投资连续下滑背景下，今年1-9月全国新设立外商投资企业3万余家。目前世界500强企业已有约490家在华拥有投资项目。

中国为外资企业创造的机遇正越来越多。从早期关注劳动力成本、资源价格等显性因素，到更关注营商环境、全产业链合作、数字经济实践等潜在机遇，外资企业“加码中国”、围绕中国市场需求展业，已成为其重要策略。此外，中国巨大的市场空间和消费升级潜力，也让越来越多的外资企业吃下了“定心丸”，他们正用真金白银的经营业绩释放出新信号：中国的开放水平和软硬件实力进入新阶段。

刚刚闭幕的党的十九届四中全会表示，坚持和完善社会主义基本经济制度，推动经济高质量发展，并提及“建设更高水平开放型经济新体制”。笔者认为，针对外资形成更大的吸引力，也应是不断探索的话题。

长江龙头，俯瞰四海，进博之约共享机遇。中国国际进口博览会开幕在即，33万平方米展览面积、来自150多个国家和地区的3000多家参展企业，将集中展示商品、技术和服务。

进博会不仅是中国的，更是世界的，是中国推动新一轮高水平开放的务实举措，更是各个国家顺应经济全球化时代潮流的“大合唱”，相聚东方、携手共进、构建发展共同体。

(责编：冯粒、曹昆)
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