资金如何向实体经济引流？（财经眼·稳金融三问②）

数据来源：中国人民银行、银保监会

制图：沈亦伶

经济是肌体，金融是血脉，两者共生共荣。近日人民银行发布的数据显示，前三季度，金融机构对实体经济发放的人民币贷款增加13.9万亿元，比上年同期多增1.1万亿元，重点投向基础设施、制造业等重点领域和民营、小微企业等。

金融活水通畅，激发实体经济活力。近日记者来到浙江、山东、安徽等地调查金融业服务实体经济的情况，探讨如何完善长效机制，进一步增强金融机构服务实体经济的能力。

“量”增“价”降结构优

先进制造业、民营小微企业和“三农”民生等重点领域与薄弱环节获得金融支持的力度越来越大

欧隆泵业有限公司位于浙江温岭，水泵行业是当地的特色产业。“前几年，企业的生产模式是简单的组装、加工。在这种模式下，工人技术的好坏直接影响产品质量，水泵的退货率一度居高不下。”公司负责人张建军回忆说。

台州银行温岭大溪支行了解情况后，提供贷款帮助企业转型升级，综合授信额度450万元。手头有了资金，张建军对喷漆车间、线圈车间和安装车间进行了技术改造，大大提升了企业的生产效率，去年产值达到7000多万元。“没有金融的支持，企业的转型升级不会这么顺利！”

“为了更好地服务实体经济，有关部门下大力气推出多项举措，取得显著效果。”国家金融与发展实验室副主任曾刚说，今年以来，积极财政政策和稳健货币政策持续发力，金融服务实体经济特别是民营、小微企业的力度不断加大，金融活水流向实体经济的“梗阻”被逐渐打通。

曾刚说，从总量上看，稳健的货币政策松紧适度，存款准备金率、公开市场操作等货币政策工具灵活使用，保持了市场流动性合理充裕和社会融资规模合理增长，为经济高质量发展提供了良好的货币金融环境。从价格上看，今年前8个月，新发放小微企业贷款利率是6.8%，比2018年全年平均水平下降0.59个百分点。8月央行宣布改革完善LPR（贷款市场报价利率）形成机制，实际上推动了市场利率下行，实体经济获得了实惠。

“在保持总量适度的同时，金融供给的结构也在优化，先进制造业、民营小微企业和‘三农’民生等重点领域与薄弱环节受到金融支持的力度越来越大。”曾刚说，这有赖于定向降准、TMLF（定向中期借贷便利）等结构性政策的精准发力。大型银行的普惠性小微企业贷款余额比年初增长30%等监管要求，也有效引导了信贷资金的投向。

在金融活水“精准滴灌”下，实体经济的筋骨更强了。

——增加对民营、小微企业和先进制造业等重点领域融资。

“截至9月末，工行对制造业、软件和信息技术业、科技研究服务业等实体经济领域民营企业贷款超过1万亿元。”中国工商银行公司金融业务部高级专家胡广文介绍说，在资源配置上，工商银行对民营企业加大倾斜力度，给予为先进制造业民营企业发放贷款的部门优惠资金，放贷资金价格下来了，从源头上降低了企业的融资成本。

数据显示，截至9月末，普惠小微贷款和民营企业贷款余额同比分别增长23.3%和6.9%；制造业中长期贷款余额同比增长11.3%，其中高技术制造业中长期贷款余额同比增长41.2%。

——支持基础设施建设、“三农”民生等薄弱环节发展。

“再也不需要找担保人，红本本还真管用！”安徽凤阳小岗村农户殷玉荣从县农行陆续贷款近40万元，盘活了村里“靠天收”的低产地，发展起稻虾共养的产业。

殷玉荣口中的“红本本”就是股权证。小岗村党委副书记马武俊介绍，村里成立了集体资产股份合作社，并发放股权证。“村民凭借股权证获得全域授信，只要将股权证质押给小岗村创新发展有限公司，就可以向县农行申请3000元至30万元的贷款。”

“农村金融服务为促进农业生产、农村经济发展和农民增收发挥了重要作用，是金融服务实体经济中的重要一环。”新网银行首席研究员董希淼认为，农村金融是乡村振兴的着力点之一，应该立足新型农业经营主体的需求，创新金融业务模式和产品服务。

建立健全长效机制

金融信息服务平台精准对接供需，尽职免责机制仍待完善

“本来以为第一次贷款手续繁琐、办理时间长，可是这次贷款后，我彻底改变了看法。”山东德州盛邦体育集团有限公司总经理黄永超深有感触地说。

盛邦体育是一家专业从事SMC高分子复合材料制品设计、研发、制造的高新技术企业。今年由于经营战略调整，生产规模扩大，资金周转压力增大。企业以前从来没有贷过款，该怎么与银行打交道？黄永超一头雾水。

“一次偶然的机会，我了解到省里建设了融资服务网络系统，就在‘山东政务服务网’的‘企业融资需求征集’板块里试着发布了融资信息。”黄永超说，没想到德州银行通过平台发现企业的融资需求后，马上上门对接，为公司授信1000万元。“从发布融资需求到获得贷款只用了10天时间，真是太方便了！”

金融机构服务民营、小微企业的最大困扰之一就是信息不对称，不过这种状况正在慢慢发生变化。在全国多地，各类金融信息服务平台不断涌现，架起了银企间的“连心桥”：

国家发展改革委、银保监会近期联合印发《关于深入开展“信易贷”支持中小微企业融资的通知》，要求通过加强信用信息归集共享，破解银企信息不对称问题；在陕西，由政府主导搭建的信用金融服务平台，已采集全省200多万家企业的基本信息和近1.7万家企业的社保、税收及国土等深度信息，实现融资需求对接180亿元；在江西，今年前8个月，通过小微企业融资服务平台发放贷款845.3亿元，占同期全省普惠小微贷款发放量的33.3%。

此前印发的《关于加强金融服务民营企业的若干意见》提出，要抓紧构建完善金融、税务、市场监管、社保、海关、司法等大数据服务平台，实现跨层级跨部门跨地域互联互通。健全优化金融机构与民营企业信息对接机制，实现资金供需双方线上高效对接。

“鼓励和引导金融支持实体经济，需要诸多配套措施。”曾刚说，各地建设金融信息服务平台，是建立健全长效机制的有益探索。地方政府拥有丰富的社保、司法等信息，有能力把原本分散在各个部门的信息综合起来，形成庞大的数据库。如果合法合规使用，这些珍贵的数据对金融机构提升服务水平帮助很大。

推动服务实体经济长效机制建设，除了要解决信息不对称问题外，还应该完善金融机构“敢贷愿贷”机制。银保监会副主席祝树民表示，银保监会持续推动银行进一步健全尽职免责机制，督促银行将小微贷款业务纳入考核体系。

记者了解到，重庆银保监局近期对辖内银行小微企业贷款尽职免责工作进行摸底调研，从反馈的情况看，健全尽职免责机制在实践中取得了一定成效。数据显示，今年上半年，重庆银保监局辖内银行共对5.42亿元小微企业不良贷款认定尽职免责，涉及免责员工共1043人，其中银行管理人员221人，审批岗位人员163人，信贷客户经理659人。为提高免责效率，重庆农商行下放了免责权限，给予分支行50万元以内的尽职免责认定权限。

业内人士认为，尽管取得了一些进步，但尽职免责机制尚不完善，难以完全消除客户经理后顾之忧。比如，虽然监管部门对小微企业贷款不良容忍度已经提升至3个百分点，但不少银行更加重视整体不良率的考核，没有将小微企业不良率单独隔离考核，政策优惠难以体现。

好政策关键在执行

落实好已出台的减税降费、降低融资成本等各项政策

中国人民银行货币政策委员会2019年第三季度例会指出，要按照深化金融供给侧结构性改革的要求，优化融资结构和信贷结构，加大对推动高质量发展的支持力度，提升金融体系与供给体系和需求体系的适配性。下大力气疏通货币政策传导，坚持用市场化改革办法促进实际利率水平明显降低，引导金融机构加大对实体经济特别是民营、小微企业的支持力度。

“当前经济下行压力加大，实体经济面临一定困难，应发挥好政策‘几家抬’的合力，落实好已出台的减税降费、降低融资成本等各项政策，灵活运用宏观政策逆周期调节工具，做好政策协调联动，加强预调微调，确保经济运行在合理区间，稳定民营、小微企业预期。”曾刚说。

如何进一步健全尽职免责机制，打通服务民营、小微企业的“最后一公里”？董希淼认为，应持续开展对银行机构的督导，通过现场检查、窗口指导、季度座谈等方式，倒逼银行进一步完善内部机制；探索小微企业贷款各环节尽职情形的基本认定标准，通过明确尽职、免责边界问题，最大程度打消基层客户经理的顾虑。

《 人民日报 》（ 2019年11月04日 18 版）

(责编：李枫、岳弘彬)