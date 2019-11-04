工银e钱包打造开放式网络金融服务

本报电 工商银行近日联合合作伙伴推出“工银e钱包”全新服务模式，构建零售金融业务线上新业态。截至9月末，工行已与260余个互联网平台建立了“钱包”业务合作，为超过1000万的个人用户提供便捷金融服务。据介绍，个人客户无论是否是工行客户、是否持有工行银行卡、是否下载工行的应用程序，只要对工行的线上金融产品有需求，均可通过合作伙伴的线上平台申请开立工行电子账户，并通过该账户在平台申请办理账户管理、支付结算、投资理财和小额融资等零售金融业务。

（彭 勃）

民生银行助力教育扶贫

本报电 近日，由民生银行投资捐建的河南省封丘县民生学校正式投入使用，该学校计划投资3000万元，建成后将成为当地整体规模较大、规格较高的“九年一贯制”学校，已招生1040人。此外，在河南滑县，民生银行捐资1000万元，用于建设滑县职业中等专业学校公共实训基地，预计今年底完工，明年投入使用。民生银行董事长洪崎说，下一步，民生银行将整合现有平台和资源，携手定点帮扶县稳定脱贫奔小康。

（朱佩娴）

《 人民日报 》（ 2019年11月04日 18 版）

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