工银e钱包打造开放式网络金融服务
本报电 工商银行近日联合合作伙伴推出“工银e钱包”全新服务模式，构建零售金融业务线上新业态。截至9月末，工行已与260余个互联网平台建立了“钱包”业务合作，为超过1000万的个人用户提供便捷金融服务。据介绍，个人客户无论是否是工行客户、是否持有工行银行卡、是否下载工行的应用程序，只要对工行的线上金融产品有需求，均可通过合作伙伴的线上平台申请开立工行电子账户，并通过该账户在平台申请办理账户管理、支付结算、投资理财和小额融资等零售金融业务。
（彭 勃）
民生银行助力教育扶贫
本报电 近日，由民生银行投资捐建的河南省封丘县民生学校正式投入使用，该学校计划投资3000万元，建成后将成为当地整体规模较大、规格较高的“九年一贯制”学校，已招生1040人。此外，在河南滑县，民生银行捐资1000万元，用于建设滑县职业中等专业学校公共实训基地，预计今年底完工，明年投入使用。民生银行董事长洪崎说，下一步，民生银行将整合现有平台和资源，携手定点帮扶县稳定脱贫奔小康。
（朱佩娴）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】