来第二届进博会看汽车的“前世、今生和未来”

古董车、氢燃料车、自动驾驶车、飞行汽车……在即将开幕的第二届中国国际进口博览会汽车展区，你将完成一次汽车“前世、今生和未来”的“穿越”体验。

进口汽车一直颇受中国消费者青睐，每年有超过100万辆汽车销入中国。去年7月，我国将进口汽车整车税率降至15%，零部件税率降至6%，以更开放的姿态迎接全球车企。

据第二届进博会汽车展区负责人童敏祺介绍，进博会汽车展区规划面积3万平方米，共有16个国家和地区的近60家企业参展。

“第二届进博会汽车展品多、看点更多。”童敏祺说，今年汽车展区的展品分为3大块，一块是首次增设的古董老爷车，一块是全球知名汽车厂商带来的新款车，还有一块是代表未来的新能源车、自动驾驶汽车和“会飞的汽车”。

5辆古董车构成的“前世之旅”是第二届进博会的独特体验：斯图茨勇士是1916年的终极跑车；西斯帕罗·苏扎J12、阿尔法·罗密欧等是上世纪30年代的传奇车；1957年的玛莎拉蒂450S，是最炫酷的跑车也是上世纪50年代速度最快的赛车之一。

聚焦当下，不少国际车企带来了明星车型，70多项新产品和新技术将在进博会汽车展区首发。

韩国现代汽车集团中国公司副总经理李赫埈说，进博会为新产品和技术的引入提供了非常好的机会，“我们在第二届进博会的参展区域达到1400平方米，与去年相比，有了两倍多的提升。”

美国电动车“黑马”特斯拉这次再度参加进博会。特斯拉充分享受到进博红利、中国对外开放的红利：作为第一个获批在华独资建厂的外资车企，特斯拉位于上海临港的超级工厂今年1月正式开工建设，如今已开始试生产，建成时间仅用了10个月，不仅进度提前，建造成本也比美国生产线降低了约65%。

新能源汽车是汽车领域不可逆转的一股力量，各国企业纷纷在新能源汽车市场角力。新能源技术路线之一的氢燃料电池汽车因“充电快、续航长”被誉为未来汽车技术竞争的制高点，“加氢排水”的“零排放”特质被不少人看作终极环保汽车。

在这一领域领跑的日韩车企在本届进博会上继续展示它们的技术成果。现代汽车将重点展示推介商用氢燃料电池车及相关技术；丰田汽车则带来新一代氢燃料汽车Mirai概念车以及使用燃料电池技术的载人月球车等。

自动驾驶是未来汽车不可或缺的元素。当5G遇上进博会的汽车展区，将擦出怎样的火花？据上海国际汽车城（集团）有限公司副总工程师李霖介绍，今年进博会首次设置室外的自动驾驶体验区，从6月开始进行了标识标志完善、道路智慧化改造等一系列工作，将以预约制的方式提供自主泊车、V2X功能、自动驾驶功能等5G条件下的未来驾驶体验。

去年进博会的明星展品“会飞的汽车”将“空中汽车”概念植入国人心中，这次会飞的汽车升级为第二代，再度来到中国接受观众的检阅。

值得一提的是，不少国内外车企都已开启空中交通的探索，吉利汽车早前收购了美国太力飞行汽车公司，这款飞行汽车有望年底开始在市场销售。吉利和戴姆勒公司还一起入股德国城市空中出行公司Volocopter，Volocopter的目标正是“空中出租车”，今年9月已完成首次载人飞行。

跨越传统能源、解放驾驶员双手、打开“地-空”立体驾驶空间……未来出行的想象空间很大，出行方式、出行科技、交通结构、交通战略的重大变革才刚刚开始。

(责编：杨曦、孙阳)