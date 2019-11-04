透过中国开放大门，世界看到了什么？

时隔一年，第二届中国国际进口博览会将在改革开放前沿的上海拉开帷幕。作为中国“买全球”“惠全球”的抓手，进博会如同一扇开放的大门，让世界再次看到一诺千金的中国行动、惠己达人的中国机遇和计利天下的中国担当。

扩大开放，中国说到做到。进博会不是一般的会展，而是中国主动开放市场的重大政策宣示和行动，是推进新一轮高水平对外开放的重大决策。进博会上展示的不仅有各国的商品，还有新技术、新服务。中国企业有更多机会接触国际上的先进技术和理念，更多渠道引进最新设备和服务，推动自身发展和产业升级。进博会向世界传递出明确信号：以开放促改革、促发展，中国不会止步。

惠己达人，中国与世界分享机遇。拥有近14亿人口，包括世界上规模最大、成长最快的中等收入群体，中国的消费增长潜力备受瞩目。麦肯锡全球研究院发布报告认为，在汽车、酒类、手机等许多品类中，中国都是全球第一大市场，消费额约占全球消费总额的30%。举办第二届进博会，既有助于促进中国经济高质量发展、更好满足人民美好生活需要，也有利于各国分享中国发展的红利，搭上中国发展的快车。

支持自由贸易，中国彰显大国担当。面对世界经济下行压力加大、保护主义和单边主义持续蔓延，中国举办第二届进博会，汇聚来自150多个国家和地区的3000多家企业参展商，诚邀各国来华展示发展成就、营商环境和特色产业，展现了中国支持多边贸易体制、推动贸易自由化便利化的一贯立场，也必将为世界经济注入信心和动力。

开放合作，不仅是增强国际经贸活力的重要动力，更是推动世界经济稳定复苏的现实要求，促进人类社会不断进步的时代要求。顺应时代潮流，把握发展机遇，中国通过进博会这一互利合作新平台，推动建设开放型世界经济、构建人类命运共同体。

中国创办，世界共享。我们有理由相信，这场黄浦江畔的盛会将给世界带来广阔机遇，推动各国共享美好未来。

(责编：杨曦、孙阳)