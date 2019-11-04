希腊总理：进博会是展示希中友好关系的最佳机会

希腊总理米佐塔基斯日前在接受新华社记者书面专访时表示，希腊与中国始终保持强大且持久的友谊和伙伴关系，即将举行的第二届中国国际进口博览会是展示双方这一关系的最佳机会。

第二届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举行，希腊是15个主宾国之一，米佐塔基斯将率领由68家希腊企业组成的代表团参会，他表示对此行非常期待。

“这些企业都来自希腊最有经济活力的领域，我们希望在农业、交通和基础设施投资、海事、能源、电信、科研和技术创新以及旅游业等领域进一步深化与中国的合作。”米佐塔基斯说。

提及希腊此次参展希望展现和传递的精神，米佐塔基斯表示，过去几个世纪以来，希腊一直通过艺术、科学和政治等领域影响着西方世界，如今希腊在全世界范围内已成为一个与游客共享其文化、灵感、智慧和远见的热情好客的国家。此次希腊国家馆将展现希腊的“共享精神”，表达希腊对贸易和投资的开放态度，希望通过建立长期关系“缩短”希中之间的地理距离。

米佐塔基斯强调，希中关系正处于历史最好水平，并且仍在快速有力地向前发展。他认为，希中强大而持久的友谊和伙伴关系建立在相互尊重彼此文化遗产和强有力的经贸关系之上，希腊和中国都是全球供应链上的一环，双方都依赖于蓬勃发展的国际贸易。

米佐塔基斯表示，希腊希望继续通过高层交往加强希中政治交流，同时保持两国关系在所有合作领域的良好发展势头。希腊也期待借助双方2017年共同发起的文明古国论坛，进一步促进两国在文化和文明领域的交往，进一步挖掘双方在投资、双边贸易和旅游业方面的发展潜力。

“希腊政府将致力于为国内外所有投资者创造有利的、友好的营商环境，欢迎中国投资者来到希腊，我们将继续努力改善已经越发有利的投资环境。”米佐塔基斯说。

最后，米佐塔基斯对中华人民共和国成立70周年表示祝贺。他说，新中国成立70年来取得了重大成就，70年来中国不仅改变了自身，并且通过“创造增长机会和重塑商业和文化路径”改变了周围的世界。

“中国是维护地区乃至全球稳定的关键因素，是联合国安理会五个常任理事国之一。我们赞赏中国在与希腊密切相关的重大国际问题上保持原则立场且尊重国际法。”米佐塔基斯说。

据了解，在本届进博会上，希腊国家馆将以“希腊：共享的文化”为主题，观众可以参观“希腊文明5000年”展览，了解希腊艺术、神话、历史和哲学等，通过VR技术领略圣托里尼岛风光，并品尝希腊特色优质食品。

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