“相约千年—魅力丝路文化行”活动亮相意大利

本报罗马11月1日电 （记者韩硕、孔歌）由中国国务院新闻办公室和中国驻意大利大使馆共同主办的“相约千年—魅力丝路文化行”活动开幕式暨首场文艺演出1日在意大利首都罗马隆重举行，意大利各界代表700余人出席活动。
国务院新闻办公室人权事务局局长鲁广锦在开幕式上致辞说，中意两国人民友好情谊历久弥坚。曾经连接长安与罗马的古丝绸之路，在新时代正焕发出新的生机与活力。相信此次文化交流活动将进一步加深两国人民的相互理解和深厚友谊，为两国文化的交流互鉴注入新活力，为共建“一带一路”助力添彩。
意大利前驻华大使白达宁说，古丝绸之路是连接两国的友谊之路，意中两个文化古国应该利用“一带一路”的契机把丝路精神延续下去。
开幕式结束后，甘肃省歌舞剧院的艺术家们为当地民众献上了一台以丝路文化为主题、以中国西部文化为特色的歌舞演出。
“相约千年—魅力丝路文化行”是国务院新闻办公室主办的综合性文化交流活动。今年该活动首次在海外举办，此前已在西班牙和以色列巡演。
《 人民日报 》（ 2019年11月04日 02 版）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】