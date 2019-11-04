“相约千年—魅力丝路文化行”活动亮相意大利

本报罗马11月1日电 （记者韩硕、孔歌）由中国国务院新闻办公室和中国驻意大利大使馆共同主办的“相约千年—魅力丝路文化行”活动开幕式暨首场文艺演出1日在意大利首都罗马隆重举行，意大利各界代表700余人出席活动。

国务院新闻办公室人权事务局局长鲁广锦在开幕式上致辞说，中意两国人民友好情谊历久弥坚。曾经连接长安与罗马的古丝绸之路，在新时代正焕发出新的生机与活力。相信此次文化交流活动将进一步加深两国人民的相互理解和深厚友谊，为两国文化的交流互鉴注入新活力，为共建“一带一路”助力添彩。

意大利前驻华大使白达宁说，古丝绸之路是连接两国的友谊之路，意中两个文化古国应该利用“一带一路”的契机把丝路精神延续下去。

开幕式结束后，甘肃省歌舞剧院的艺术家们为当地民众献上了一台以丝路文化为主题、以中国西部文化为特色的歌舞演出。

“相约千年—魅力丝路文化行”是国务院新闻办公室主办的综合性文化交流活动。今年该活动首次在海外举办，此前已在西班牙和以色列巡演。

《 人民日报 》（ 2019年11月04日 02 版）

(责编：罗知之、杨曦)