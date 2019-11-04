评论员观察：经国序民，正其制度

原标题：“经国序民，正其制度”（评论员观察）

中国特色社会主义制度是一套行得通、真管用、有效率的制度体系，是当代中国发展进步的根本制度保障

让制度更加成熟定型，让发展更有质量，让治理更有水平，让人民更有获得感，充分发挥我们的制度优越性

制度是关系党和国家事业发展的根本性、全局性、稳定性、长期性问题。推进国家治理体系和治理能力现代化，尤其需要激发制度优势、释放制度活力。

己亥金秋、硕果累累，我们刚刚隆重庆祝了新中国成立70周年。在万众瞩目中，党的十九届四中全会胜利闭幕。这次会议，专题研究坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题，审议通过了《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》，有着重大现实意义和深远历史意义，也必将进一步推动中国特色社会主义制度更加成熟更加定型，为人类探索建设更好社会制度贡献中国智慧和中国方案。

“经国序民，正其制度”。建立什么样的国家制度，是近代以来中国人民面临的一个历史性课题。中国共产党自成立之日起就致力于建设人民当家作主的新社会，并在新中国成立后，创造性地运用马克思主义国家学说，为建设社会主义国家制度进行了不懈努力，逐步确立并巩固了我们国家的国体、政体、根本政治制度、基本政治制度、基本经济制度和各方面的重要制度。新中国成立70年来，我们党领导人民创造的经济快速发展奇迹和社会长期稳定奇迹充分证明，中国特色社会主义制度是一套行得通、真管用、有效率的制度体系，是当代中国发展进步的根本制度保障。

“制度设计”“制度建设”“制度安排”“制度完善”“制度保障”……中国特色社会主义进入新时代，聆听全面深化改革激荡的奋进之声，“制度”堪称最响亮的音符。习近平总书记强调，“摆在我们面前的一项重大历史任务，就是推动中国特色社会主义制度更加成熟更加定型，为党和国家事业发展、为人民幸福安康、为社会和谐稳定、为国家长治久安提供一整套更完备、更稳定、更管用的制度体系”。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们党领导人民统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，推动中国特色社会主义制度更加完善、国家治理体系和治理能力现代化水平明显提高，为政治稳定、经济发展、文化繁荣、民族团结、人民幸福、社会安宁、国家统一提供了有力保障。

1992年，邓小平同志曾指出：“恐怕再有30年的时间，我们才会在各方面形成一整套更加成熟、更加定型的制度。”党的十九届四中全会明确了坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总体目标。今天，中国特色社会主义制度，也还需要不断完善和发展，国家治理体系和治理能力建设还有待进一步加强。面对新形势新任务，让制度更加成熟定型，让发展更有质量，让治理更有水平，让人民更有获得感，我们才能充分发挥我们的制度优越性，把制度优势转化为治理效能，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚强制度保障。

“中国的昨天已经写在人类的史册上，中国的今天正在亿万人民手中创造，中国的明天必将更加美好。”在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上，习近平总书记的讲话鼓舞人心、催人奋进。不忘初心、牢记使命，我们的制度必将更加成熟更加定型，我们的道路也将越走越宽广！

《 人民日报 》（ 2019年11月04日 05 版）

(责编：罗知之、杨曦)