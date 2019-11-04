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进博效应，满满的获得感（进博会观察）

2019年11月04日08:48  来源：人民网－人民日报
 

　　中国搭台，世界合唱。第二届中国国际进口博览会5日开幕，全球150多个国家和地区的300多家企业参展。相约“进博时间”，书写“进博故事”。首届进博会举办以来，从展品到商品，从意向到成交，从试水到深耕中国市场，“进博效应”不断溢出，世界各国企业都有着满满的获得感。

　　各国企业共享中国发展机遇，收获更多市场红利

　　“我衷心希望，参会参展的各国朋友都能广结良缘、满载而归！”首届进博会开幕式上，习近平主席的话语温暖人心。

　　一年来，各国企业共享中国发展机遇，收获更多市场红利。QLED 8K电视是韩国三星集团在首届进博会上的“首秀”产品，2019年正式引进中国市场，该产品能实现医疗场景创新应用。“进博会是中国着眼于推动新一轮高水平对外开放做出的重大决策，为外国企业在华发展提供了更广阔的市场”，中国三星总裁黄得圭热切期待第二届进博会举行。届时三星将展示VR、5G、8K、物联网、半导体等领域最新科技成果。

　　首届进博会期间，法国依视路集团接待了近万名参观者，其中近3000人现场体验了自动多功能眼健康筛查服务。一年间，数百台检眼仪走进中国市场。“通过进博会这一重要平台，更多消费者和合作伙伴了解了我们的品牌。”依视路大中国区首席执行官杜马诺说，进博会越办越好，彰显中国与世界共享机遇的诚意，必将为各国企业提供越来越多的发展机会。

　　从首届进博会上首次亮相到2019年正式发售，丹麦乐高集团以中国传统农历新年为灵感推出玩具套装——年夜饭和舞龙，受到中国消费者的喜爱。乐高集团高级副总裁黄国强介绍说，一年来，乐高在中国市场实现快速发展，新增70多家品牌零售店，线上线下渠道合作更加紧密，“如此高人气，要归功于进博会上的精彩亮相”。

　　美国科技创新企业3M的环境声音耳罩在首届进博会首发以来，订单接踵而至。“汽车轻量隔音套装等‘明星展品’将在第二届进博会上实现全球首发。”3M大中华区总裁玮莫林说，进博会宛如一个巨大磁场，为各国企业提供了自我展示、沟通交流的重要平台。

　　展示中国市场巨大潜力，搭建开放合作国际性平台

　　中国国际进口博览会由中国主办，世界贸易组织等多个国际组织和众多国家共同参与，不是中国的独唱，而是各国的大合唱。进博会书写着各国企业与全球伙伴的合作佳话。

　　在首届进博会上，达能与合作伙伴签署了价值数百万美元的合作协议，特别是首次展出的两款婴幼儿配方奶粉上市后很受欢迎。今年进博会上，达能展品覆盖10个国家和地区的30多个品牌，数量将比去年增加50%。法国达能集团全球副总裁谢伟博表示，达能集团期待更充分地抓住进博会及中国扩大对外开放的巨大机遇，将更多全球创新产品以更快速度带给中国消费者。

　　首届进博会上，英国制药企业阿斯利康与意大利制药企业赞邦集团签署协议，获得呼吸疾病领域吸入用溶液剂药物富露施进口经销权。目前该产品销售遍布中国各省区市，惠及患者人数有望达到700万。“进博会展示了中国市场的巨大潜力，为全球客商搭建开放合作的国际性平台。”阿斯利康全球执行副总裁王磊表示。

　　“第二届进博会上，普华永道的展位面积扩大了10多倍。”普华永道中国创新与私营企业服务主管合伙人黄佳介绍：“进博会为各国企业搭建了重要贸易通道，从而更好地为客户提供定制化服务。”

　　出台系列优化营商环境政策，在华各国企业迎来发展“黄金时代”

　　“中国推动更高水平开放的脚步不会停滞！中国推动建设开放型世界经济的脚步不会停滞！中国推动构建人类命运共同体的脚步不会停滞！”习近平主席在首届进博会开幕式上郑重宣示。

　　一年来，中国推出一系列推动更高水平对外开放重大举措，各国企业进入中国市场的营商环境不断优化。美国通用电气国际业务总裁兼首席执行官段小缨认为：“中国以坚定魄力，持续有序推动关税降低、消除各种非关税壁垒、持续扩大对外开放、改善营商环境，对于外资企业深化本土化能力建设、实现中国业务快速发展，具有重要意义。”

　　2018年，中国检验检测认证服务业规模超过2700亿元人民币，成为全球增长最快、潜力最大的检验检测认证市场。德国莱茵TüV集团是最早一批进入中国市场的国际认证机构，十分看好中国市场。在其大中华区市场、业务发展与战略部副总裁李涛看来，“进博会作为一个世界级信息交流和对接平台，将有助于推动中外检测认证机构的开放融合。”

　　韩国化妆品公司爱茉莉太平洋集团中国总裁高祥钦表示，中国政府为优化营商环境频频出台利好政策，使在华各国企业迎来发展的“黄金时代”。爱茉莉太平洋将携十一大品牌、近400件展品参加第二届进博会，展品数量也较去年增加了一倍。

　　中国不断扩大对外开放，为世界各国共同发展提供更多机遇，更多精彩的“进博故事”值得期待。各国参展商表示，作为“买全球、惠全球”的重要平台，进博会作为中国高水平开放合作的重要窗口，必将为世界经济深入发展注入更多活力。

　　（本报记者赵嘉鸣、王芳、陈尚文、暨佩娟、王骁波、王慧）


　　《 人民日报 》（ 2019年11月04日 06 版）

(责编：罗知之、孙阳)
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