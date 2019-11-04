“我非常看好中国的市场！”（进博会观察）

11月3日，科技生活展区的机器人Roboy已完成调试。

本报记者 王 慧摄

四叶草状的上海国家会展中心周围，各参展国国旗迎风飘扬。可爱的熊猫“进宝”笑迎各方宾客。上海已进入“进博会时间”。这两天，本报记者走进第二届中国国际进口博览会场馆，亲身感受来自世界各地参展方的热情和期待。

机器人“指导”打乒乓

国家展和企业商业展的各个展位上，人们正忙碌着摆放展品、调试设备，为进博会开幕做好准备。

装备展区中，形状各异的“巨无霸”们已经就位。展区一侧，伴随着活泼的音乐，八道白色光环时而整齐排列，时而高低旋转。表演“光环舞”的是八条机械臂。日本那智不二越公司的协同表演机器人展示了对多台机器人协同作业的控制力。

记者听到了乒乓球落在台上的清脆声。欧姆龙展台正在调试乒乓球机器人。欧姆龙公关主管孙晖介绍，首届进博会上，乒乓球机器人受到大家喜爱。今年带来的是升级版——不但能够做出削球、切球等高难度动作，还能给对手指点球艺。通过传感设备，体验者的动作被记录下来，与数据库中专业运动员的动作进行比对之后，屏幕上显示出机器人的“指导意见”：“反手回球时，要在球反弹后立即击打！”

孙晖说，希望体验活动能传达这样一个理念：人与机器不但能够和谐相处，还能够共同成长。

科技生活展区内，有一位活泼可爱的“小男孩”——机器人Roboy。它会笑会闹，会害羞，会卖萌。Roboy的四肢通过3D打印技术重现了人类的骨骼、肌肉和肌腱，与真人极其相似，胸部则布满各种元器件。德国英飞凌科技展台工作人员解释说：“特意露出这些元器件，是为了让观众了解机器人内部的结构特征。你别小看它们，这是一套用半导体器件组成的神经网络系统，从而赋予机器人听觉、视觉和感知功能。”Roboy会蹬三轮车，最近还学会了如何售卖冰激凌。英飞凌科技大中华区总裁苏华表示，“参加进博会是公司今年最重要的活动之一。第二届进博会规模更大、质量更高、服务更优，展品的科技含量也会更足。进博会为我们展示优质产品和服务提供了广阔平台。”

各国优质食品格外诱人

加入仙人掌和芦荟萃取物的墨西哥葡萄酒、用波兰优质品种苹果榨出的苹果汁、澳大利亚猎人牛肉、西班牙橄榄油……来自世界各地的优质食品聚集在食品及农产品展区，在温暖的灯光下显得格外诱人。

泰国正大集团的展台设计简洁现代，又带着浓浓的泰国风格。工作人员正忙着整理货架、贴标签。据悉，正大集团为第二届进博会带来了近400种产品。水果、禽肉、海鲜、方便食品、燕窝、大米、调味品等，让人看得眼花缭乱。

墨西哥企业展台由来自哈利斯科州、萨卡特卡斯州等几个州的企业共同组成。展台上方悬挂着代表各州不同颜色的广告牌。展台设计师赵雪海介绍说，墨西哥每个州都有不同的特产，可以为中国消费者提供更多元的选择。

“一展难求，只能优中选优”，波兰投资贸易局驻华办事处中国区首席代表尤德良感慨道，进博会对各国企业的吸引力实在太大了。波兰投资贸易局集中挑选了波兰最具代表性的食品、化妆品领域等30余家企业参展。

“我们的展区面积扩大了一倍。”负责土耳其企业展台布展的塞伊玛·伊纳姆介绍，土耳其企业展台分为珠宝、食品、旅游等六大板块，希望能全面展示土耳其的优质产品和服务。

百货商业集团大商集团集中展示了旗下的海外品牌产品，有法国红酒、澳大利亚牛肉和水果、德国啤酒、西班牙橄榄油、新西兰羊肉等。大商集团德啤公司总经理厉健表示，进博会缩短了中国与世界的空间距离。“进博会搭建起重要的经贸合作平台，让中国人民的美好生活需要得到更好满足。”

“参展后产品销量大涨”

在品质生活馆，记者被一个摆满漂亮地毯的展台吸引。身穿民族服装的玛丽女士正在做最后的整理、摆放。玛丽是伊朗一家手工波斯地毯工厂的经理。“首届进博会非常成功。我的不少朋友参展后，产品销量大涨。所以今年我早早就报了名。”她兴奋地翻出手机中的照片，分享她和中国客户交流的情景。玛丽说：“我们希望通过参加进博会，接触到更多的经销商，把我们的地毯带到中国更多的地方。”

来自巴西的食品经销商保罗·鲁阿正忙着把一包包冻干巴西莓粉摆到玻璃展柜中。他看见记者，远远就招手打招呼。鲁阿说，生长在亚马孙雨林的巴西莓营养丰富，符合中国人民对健康生活的需求。“中国已经连续十年成为巴西的第一大贸易伙伴。中国承诺开放的大门不会关闭，我非常看好中国的市场！”

以白、蓝、红三色为主调的马来西亚国家馆设计充满现代气息。马来西亚驻华大使馆公使施志光表示，作为15个进博会主宾国之一，马来西亚看好“一带一路”倡议对推动国际经济合作发挥的积极作用，马来西亚国家馆的设计凸显马来西亚支持共建“一带一路”。

夜幕降临，上海国家会展中心内仍灯火通明。中央广场的舞台上，LED屏幕上的一行字格外醒目：“进博会，我们准备好了！”

（本报上海11月3日电 记者管克江、曲颂、王慧、王芳、赵成、王骁波、陈尚文、暨佩娟）

《 人民日报 》（ 2019年11月04日 10 版）

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