进博会为何“一展难求”（进博会看点）

“第二届进博会企业展展览面积从27万平方米增至33万平方米，两次扩大，仍一展难求。”商务部部长助理、中国国际进口博览会组委会办公室副主任任鸿斌向中外媒体介绍道。

“医疗展区展览面积比去年增加1.5万平方米，招展工作计划于今年6月30日截止，但3月底不到，展位就提前满馆。”第二届进博会医疗展区相关负责人吴珺说。

无论是参展面积，世界500强和行业龙头参展企业数，还是采购商人数，第二届进博会都在首届的基础上实现“高开高走”。参展商缘何对进博会“越办越好”充满信心？

去年11月的首届进博会上，美国美敦力公司带来了世界最小的心脏起搏器Micra，成为展会上的“明星产品”。仅仅过了半年多时间，国家药品监督管理局于今年6月通过特别审批程序，批准Micra在国内上市。

“进博会为我们与中国偏远地区用户提供了直接交流的平台，增强了我们继续拓展中国市场的信心。”美敦力大中华区传播部总监周祖怡介绍，第二届进博会期间，美敦力将带来近50件先进医疗科技产品，其中多项产品属全球和中国首发，覆盖智慧外科、神经脊柱手术等领域。

得益于医疗领域扩大开放和药品审批制度改革，首届进博会上的不少“明星产品”加快入市。罗氏制药抗肺癌药物安圣莎在美国上市9个月后便在中国获批，诺和诺德德谷胰岛素在中国上市一年多就被列入国家医保名录。

作为全球前20大制药企业之一，德国药企勃林格殷格翰今年首次参加进博会。勃林格殷格翰大中华区首席执行官高齐飞表示，中国是勃林格殷格翰最重要的战略市场之一，公司计划于2019年至2023年在中国增资1.74亿欧元，主要用于动物保健生产设施的升级扩建、动物健康管理中心的建设等。

法国红酒、俄罗斯乳品、南美咖啡……越来越多的“好东西”通过进博会走进中国普通百姓的生活。第二届进博会将首次推出高端消费品专区，在满足国内消费升级需求的同时，为全球企业创造进入中国市场的新商机。

据商务部介绍，首届进博会举办一年来，对贸易和投资合作的促进作用逐渐显现。137家参展商在上海浦东新设立企业，一批中国企业通过引进进博会参展企业的技术和设备提升了产品竞争力。

今年以来，上海进一步放大进博会溢出带动效应，先后出台跨国公司总部30条、服务业开放40条、促进外商投资26条等政策措施，加快建设吸引外资的“强磁场”。

《 人民日报 》（ 2019年11月04日 10 版）

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