5G、人工智能翻译机、巡馆机器人……一大批前沿科技将全程助力第二届中国国际进口博览会，提升观展体验。

5G全覆盖“四叶草”

去年，5G在首届进博会上“小试身手”。今年，5G网络和应用将实现全方位渗透。

上海市经信委透露，目前，进博会所在地国家会展中心及周边区域，已实现了5G网络全覆盖，并将打造4大5G主题场景、17个5G应用项目，推动5G对第二届进博会的全面赋能。

各运营商对“四叶草”国展中心制定了多层级复合式的网络建设方案，总计在国展中心内部及周边部署了2795个5G室内小站和130个5G宏基站。运营商突破了大体量建筑5G室内覆盖信号互不干扰、无缝切换等技术难题，将原有网络设备全部替换，对场馆内的网络进行了彻底翻新。

翻译机提供12种语言交传

来自五洲四海的客商如何交流是个问题。据进博局介绍，今年参展客商预约的翻译人数共有1061名，较首届增长了近20%。为此，第二届进博会在83个咨询点都配备了交传翻译机，只需按图示拨打相关号码，后台服务人员可以提供12种语言的交传翻译服务，为多语种咨询、指引和商务洽谈提供了保障。服务过程中，志愿者将进行使用指导。

“进宝机器人”指引带路

大眼睛溜溜转，不仅热情回答问题，还时不时调侃你一下，今年新增的20台“进宝机器人”注定成为展馆的“红人”。这些机器人分布在四个登陆厅入口、VIP室和人流密集处，支持信息广播和查询功能，还会自动识别人物并说出欢迎语，就展区分布、活动安排、交通信息等情况提供咨询问答。

视频对接撮合成交

展会的最终目的是撮合成交。本届进博会将举办为期三天的供需对接会。目前，已吸引来自近90个国家和地区的数千家中外企业报名，覆盖全部7个展区行业。

今年，供需对接会首次引入自助终端，参会企业可查看洽谈日程安排和期望合作企业，定制洽谈意向订单。为了解决部分国内客商无法到场的问题，专门设立了远程视频对接专区，在全国八个城市设立分会，通过视频方式，让主会场的境外客商和国内客商进行撮合对接。

《 人民日报 》（ 2019年11月04日 10 版）

(责编：罗知之、孙阳)