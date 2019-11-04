深圳区块链电子发票突破千万张

据新华社电 （记者印朋）记者近日从国家税务总局深圳市税务局获悉，深圳区块链电子发票的开票量突破1000万张。

开票企业相关负责人说，区块链电子发票按需使用，不用定期往返税务部门领购发票，降低了企业办税人员的工作负担，免费用票降低了财务成本，用户购物后自行申请开票，降低了企业的人力投入。

深圳市首张区块链电子发票于2018年8月开出。经过一年多落地应用，深圳市已有7600多家企业接入区块链电子发票系统，开票金额超70亿元。目前，区块链电子发票被广泛应用在深圳的金融保险、零售商超、酒店餐饮、停车服务等行业。

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