广州开发区：先行先试助力“中小企业办大事”

广州黄埔区、广州开发区成为培育“隐形冠军”的创新工厂

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党的十九大报告指出，要深化科技体制改革，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，加强对中小企业创新的支持。比起大企业，中小企业天生更为灵活，适应能力更强，在商业活动中占据非常重要的位置。“中小企业能办大事”已成为践行绿色发展理念的标杆。

位于广州市黄埔区、广州开发区的广州明珞汽车装备有限公司致力成为“全球数字制造革命引领者”，依托创新实现了从“中国制造”到“中国创造”的质变。“‘中小企业能办大事’已经成为公司的座右铭，鼓励我们坚持创新，做大做强。”明珞董事长姚维兵表示，如今明珞可共线生产7个车型，随机切换车型只需要8秒钟。

明珞只是黄埔区、广州开发区里中小企业的一个缩影。目前，该区聚集了民营及中小企业超过2万家，它们呈现出“3个80%以上”的特点——全区80%以上的规上工业企业是民营及中小企业；80%以上的高新技术企业是民营及中小企业；80%以上的授权发明专利、技术创新成果和新产品来自民营及中小企业。

黄埔区、广州开发区深入贯彻落实鼓励支持民营企业发展的精神，通过一系列举措缓解民营企业融资难融资贵、降低民营企业生产经营成本、健全民营企业公共服务体系、推动民营企业创新发展、构建新型政商关系，在激发民营及中小企业经济发展新动能方面找对了方法，让民营及中小企业“办成了一些大事”。

“专精特新”打造龙头优势

“小马”也能“拉大车”

创新是发展的根本动力和建设现代化经济体系的战略支撑，创新有原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新。只有把关键核心技术真正掌握在自己手里，实现自主创新，才能培育出我们的自主品牌。只有着力在自主创新，特别是原始创新上下功夫，突破战略性、前瞻性领域的关键核心技术，才能抢占未来产业制高点。

泰山之巅、黄海之滨、酷寒极地、阅兵现场……都有来自黄埔区、广州开发区的“客人”。那是一台台国人自行研制的质谱仪器，它们诞生于广州禾信仪器股份有限公司。这些仪器遍布神州大地18个省，甚至走出国门，广泛应用于环境监测、医疗健康、食品安全等多个领域。

“拥有自主研发核心技术的能力，是我们最为自豪和欣慰的事。”禾信仪器董事长周振回忆道：“十年前，我们只有一台不能工作的样机。十年过去，企业已经构建了质谱研发、生产、测试、售后服务、品质控制及应用开发的整套技术创新链条。”

选好赛道，“小马”也能“拉大车”。在黄埔区、广州开发区，这样的例子比比皆是。明珞在德国设立分公司，与全球机器人“四大家族”同台竞争；禾信仪器在质谱行业产销量位居全国第一、全球前十；金域检验成为全国第三方医学检验行业规模最大的企业；麦普数码研发出全球最全型号有机光导鼓制造技术，技术实力位居全球前三，是国内唯一掌握此项技术的公司；兴森快捷攻克5G天线幅相一致性控制技术；乐源公司自主研发的芯片及操作系统，实现体积超小、成本超低的世界领先指标。黄埔区、广州开发区成为培育“隐形冠军”的创新工场。

有求必应 无事不扰 让中小企业

专心“办大事”

如何让民营及中小企业能办大事，如何创造能让企业专心办大事的营商环境，考验的是地方政府对经济发展大局的把握，以及精细管理的水平。

黄埔区、广州开发区发布的“民营及中小企业18条”，与“金镶玉”、“风投10条”“区块链10条”等政策引领了全国产业政策风潮，时至今日，政策兑现已惠及企业3800家。该区实施“三个百亿”举措——统筹300亿元产业投资基金、组建100亿元发展基金、实施融资300亿元计划，有效缓解了企业融资难题。建立金融创新服务超市，搭建信用信息和融资对接平台等系列举措，促进“个转企”“小升规”，全面激发了资本市场活力。一批民营及中小企业在这里成功上市。2019年抢抓科创板开板的历史机遇，广州有4家公司获国家受理，其中来自黄埔区、广州开发区的方邦电子、洁特生物、瑞松智能等3家均为民营及中小企业，方邦电子已首批成功上市。黄埔区、广州开发区成为广州市民营及中小企业上市挂牌企业最集中、资本运作最活跃的地区。

作为全国唯一经国务院批准设立的知识产权运用和保护综合改革试验区，黄埔区、广州开发区设立知识产权质押融资风险补偿资金池，探索设立知识产权银行，推出全国首支纯专利权知识产权证券化产品，为企业提供“全链条”服务。

此外，该区在广东省率先推出44证合一，在全国首推政务服务“秒批”清单，223个事项立等可取，形成了“承诺制信任审批”“订制式审批服务”“来了就办、一次搞掂”等系列改革品牌，迈出了“1个月审批、3个月交地、6个月动工”的快节奏。

9月27日，中国创新生物制药行业领军企业百济神州的广州生物药生产基地一期项目在此宣告竣工。该项目从签约到动工仅用了1个月，在黄埔区、广州开发区“信任筹建”模式的有效推动下，一期项目从取得《建设用地规划许可证》到竣工仅用了18个月。“广州生产基地的建设效率超越全球同类型项目”，百济神州高级副总裁、生物药生产负责人刘建博士表示。

“有求必应，无事不扰”，这是黄埔区、广州开发区服务企业的口号。通过走访区内多个企业发现，受访者对于该区最大的感受是政府的工作效率高，表达最多的也是对于该区营商环境的认可。

“只要企业不休息，政府服务不停歇”，该区有关负责人表示，未来还将以企业需求为导向，继续当好企业发展的“护航员”，进一步建立“点对点”服务重点企业机制，第一时间为企业、人才提供专业化、精准化服务，为企业搭建出新出彩的大舞台。

(责编：罗知之、孙阳)