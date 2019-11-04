前三季中国网上零售额超7万亿元

本报北京11月3日电 （记者王俊岭）日前，商务部电子商务司负责人介绍了2019年前三季度全国网络零售市场发展情况。最新数据显示，前三季度，中国网络零售市场保持平稳较快增长，全国网上零售额达7.32万亿元，同比增长16.8%。其中，实物商品网上零售额达5.77万亿元，同比增长20.5%，增速比同期社会消费品零售总额高12.3个百分点，占社会消费品零售总额的比重为19.5%，比上年同期提高2.0个百分点，对社会消费品零售总额增长的贡献率达43.7%。
具体来看，今年前三季度，中国网络零售市场呈现以下特点：
——消费内容和渠道呈现双升级。商务大数据监测显示，前三季度具有质量和服务优势的B2C模式占比达78%，同比增速达23.4%，高于网络零售整体增速6.6个百分点。高性价比、智能化、个性设计、文创产品等销售额增长迅速。智慧化门店和体验式场景受到消费者青睐。
——农村电商保持良好发展势头。商务部等深入推进电子商务进农村综合示范，积极开展贫困地区农特产品品牌建设与推介活动，促进农村网络零售增速不断加快。据商务大数据监测，前三季度全国农村网络零售额达1.2万亿元，同比增长19.7%，增速高于全国2.9个百分点。全国农产品网络零售额2824.7亿元，同比增长26.4%。
——跨境电商推动外贸提质升级。商务大数据对重点电商零售进口平台监测显示，跨境电商零售进口额同比增长超过30%。从产地国看，自日本、美国、韩国进口额排名前三，占比分别为20.5%、14.9%和10.8%。从品类看，化妆品、粮油食品和日用品进口额排名前三，占比分别为34.6%、27.6%和13.8%。跨境电商助力国产品牌出海，在国际上进一步树立中国品牌形象。丝路电商成为“一带一路”发展新引擎。
——电商与社交融合蓬勃发展。社交、直播、内容电商已成为电商市场重要新业态，并保持高速增长，围绕社交互动、内容分享的电商新生态模式正逐步形成。电商与社交融合推动电商市场多元化发展，不断激发消费潜力，激活中小城市和农村消费市场，已成为拉动内需的重要力量。
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