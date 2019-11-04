国际论道：中国打造数字医疗新生态

原标题：中国打造数字医疗新生态（国际论道）

2019年7月17日，湖北武汉协和医院和咸丰县人民医院运用5G网络，开展全国首例“混合现实技术＋云平台”远程骨科手术。图为武汉协和医院的医生正在远程指导手术。

陈 勇摄（人民视觉）

5G未来医院、医疗机器人、电子病历……近年来，在政策和技术的双重加持下，中国医疗医药领域的数字化进程不断加速，医疗服务水平大幅提升，医疗产业加快转型升级。中国数字医疗飞速发展，惠及亿万民众，引领全球潮流，引发外媒广泛关注。

医疗变智慧

“如今，作为世界第二大经济体，中国正努力成为一个让国民比其他任何地方的患者更快、更便宜地获得最好最新药物和医疗服务的国度。”近日，美国彭博社刊文感叹道。

“中国科技巨头在重塑医疗产业方面大显身手。”彭博社的报道描述了在一家中国互联网医疗平台看到的场景，在北京市中心一座新办公楼的二楼，一群戴着耳机的人并排坐着，快速敲击着键盘。如果不是椅背上搭着的白大褂和悬在头顶上方的印有“内科”“儿科”“妇科”等字样的标牌，他们很容易会被误认为是电话客服人员。

报道特别提到一位在现场看到的47岁的神经内科医生。这位医生在北京某顶尖医院工作16年后，于今年3月加入这家互联网医疗公司。如今，她通过该平台App在线为患者提供诊疗服务，最多能同时接诊10名患者。

外媒关注到，近年来，中国以就医在线化、诊疗智能化、医院管理精细化为典型特征的智慧医院，与医药科技创新、医保创新服务紧密结合，积极打造数字医疗服务新生态。

荷兰飞利浦公司的一份新调查报告显示，约44%的中国受访者表示，乐意通过在线渠道接受医生远程问诊，满足非紧急治疗需求。这一比例高于任何其他受访国家。

据日本《金融财政商贸》周双刊报道，中国广东省一家医院正努力利用IT技术提供更便捷的医疗服务。医院引进人脸识别系统确认患者身份，医疗费结算也可以在网上进行。患者还可以通过“AI医生”辅助诊断病情。

报道称，除了医院，一些互联网企业也致力于解决医疗问题。例如，阿里巴巴旗下的蚂蚁金服推出了“未来医院”项目，遍及多个城市的约3000家医院，致力于满足患者、医院、国家（医疗财政）、平台（企业）等各方的利益需求。医疗费支付和预约挂号都可以通过智能手机完成，将病人在医院的等待时间由平均160分钟以上缩短至50分钟。

据英国医学杂志《柳叶刀》2018年发布的“医疗可及性和质量（简称HAQ）”指数报告显示，中国医疗事业蓬勃发展，医疗质量也不断提升。2018年，中国医疗品质在全球195个国家中排名第48位。1990年至2015年，中国HAQ指数上升了24.7，是全球进步最大的5个国家之一。

政策超给力

中国数字医疗为何能飞速发展？多家外媒表示，中国政府的政策扶持至关重要。

日本《金融财政商贸》周双刊报道指出，首先是因为中国政府提出了“互联网+”的发展理念，推动产业升级。其次，中国的公共医疗保险制度覆盖14亿人口，规模居世界第一。为维持这一制度，中国需要充分调动民营企业，特别是极具创新活力的互联网企业的积极性。

报道称，中国最近出台的医疗相关政策也体现出对互联网参与数字医疗建设的积极姿态。以健康医疗大数据、电子病历、AI、医院IT化等为标志的“互联网+医疗健康”，正推动IT企业和保健产业的发展。

据拉美社报道，今年9月，中国30多家省部级医院、三家最重要的电信运营商和大型科技企业联合启动《基于5G技术的医院网络建设标准》制定工作，将打造配备5G技术的未来医院，加快医疗健康行业的数字化进程。

荷兰飞利浦公司的报告显示，过去5年来，中国在人工智能相关领域的投融资约占全球的60%。在医疗领域，中国是最有可能实现将人工智能和精确诊断应用结合的国家。

中国数字医疗迅猛发展，与医疗制度整体的开放和创新密不可分。

彭博社报道称，中国是世界上人口最多的国家，这意味着，无论是癌症、罕见疾病或者是老年病，中国患者人数都比其他任何国家都要多。因此，中国在重塑医疗体系的过程中势必会面临挑战。

中国怎么破除阻力、不断前行？彭博社指出，为了达到以较低价格提供优质医疗服务的目标，过去5年中，中国政府向公立医院投入的资金增加了一倍。中国还制定了相关规划，提出到2030年中国的健康产业总产值将超过2.3万亿美元，大约是现在的两倍。

报道还称，与此同时，为控制医疗成本，中国还同全球大型制药企业协商，促使它们大幅降低价格，以换取中国这个拥有庞大患者群体的市场。在非专利药方面，到目前为止，中国政府通过批量购买计划，促使价格平均下降了52％。中国在向公立医院大笔投入资金的同时，还修订了药品审批制度。在中国，某些外国药品和医学试验的批准速度比美国还要快。据美国麦肯锡咨询公司公布的数据显示，2018年，北京批准了54种创新药物，是2016年的9倍，有45种是跨国公司生产的。

市场很可观

“中国已成为全球数字医疗的领军者。”日前，美国一家医疗器械行业网站刊文称。荷兰飞利浦公司的报告显示，中国专业医疗人士使用数字医疗技术或移动医疗App的比例为94%，而参与调查的15个国家的平均比例为75%。中国数字医疗领域已催生出一个每年高达46亿美元的可穿戴设备市场，规模位居世界第一，还有望以每年3.7%的速度增长。

咨询公司弗若斯特沙利文预测，到2026年，中国的在线医疗规模有望达到1980亿元人民币，几乎相当于2016年的20倍。

医疗数字化是推进中国医疗体系改革的重要动力。彭博社报道称，目前，中国致力于建立一种理想化的医疗体系，既能以较低成本满足患者需求，又可以鼓励前沿研究。而中国为建立这种体系所做出的努力，是前所未有的平衡之举。其产生的结果，不仅将影响亿万中国患者，还将影响全球医疗行业的未来。

医药创新就是影响之一。“中国正从单纯的（药品）制造国转变为真正的（药品）创新者。”美国《财富》杂志报道称，美国专门从事癌症免疫疗法业务的生物技术投资者布拉德·隆卡表示，去年全球约一半的最大规模生物医药首次公开募股（IPO）发生在中国。这代表着中国的医药行业正发生重大转变。

随着人工智能、大数据、移动互联网、云计算、物联网等科技领域的发展日新月益，中国数字医疗产业向全球释放出巨大吸引力。

彭博社称，近年来，中国医疗器械生产企业和生物技术初创企业迅速发展，吸引了大批风险投资。全球制药巨头在亚洲国家的收入份额也在不断增长。

英国《金融时报》报道称，瑞士一家知名制药公司计划未来几年在中国提交50份新药申请。该公司预计，中国批准新药的速度加快，这可能使中国超越欧洲，成为其第二大市场。

在中国上市的创新药物数量持续攀升，吸引了全球各大药企不断加大在华研发投入。

“在中国建立研发中心，对制药企业的竞争优势至关重要。”日本《日经亚洲评论》报道称，在数字化时代，全球各大制药公司纷纷在中国建立研发中心，以利用这个人口大国所产生的海量数据。

(责编：罗知之、孙阳)