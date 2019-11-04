原标题：侨界“双创”故事在杭精彩演绎（侨界关注）

2019年峰会上，生物医药产业项目签约现场。

（杭州市侨联供图）

10月30日—11月2日，“创业中华——2019侨界精英创新创业（中国·杭州）峰会”在浙江杭州举办。这是连续第十年，有着创新创业热情与能力的海外精英相聚在杭州。栽下梧桐树，引得凤凰来。在杭州，精彩的侨界“双创”故事在上演。

搭建交流平台

“侨界精英创新创业峰会为服务侨界海外精英来杭州创新创业、投资发展搭建了非常好的平台。”贝达药业董事长丁列明是峰会的常客，曾几次受邀在峰会上进行经验分享。作为扎根杭州的医药创新企业负责人，丁列明2010年就参加了第一次峰会。2013年，“创业中华——2013侨界精英创新创业峰会专家分场”还专门安排考察了贝达药业海创园区。

丁列明在杭州的“双创”故事在峰会上被人津津乐道。2002年，丁列明回国创业，在杭州创办了贝达药业。历时近10年，自主研发成功中国第一个小分子靶向抗癌药“埃克替尼”。该药两次获得中国专利金奖，斩获中国工业大奖，更是荣获了2015年度国家科技进步一等奖。丁列明说：“这些成绩的取得，除了我们自身的努力以外，很大程度上得益于浙江和杭州优越的创新创业环境和政策支持。”

峰会正是这种良好环境的例证。“与会的专家与人才均感觉项目对接精准、落地角度好，而且，杭州市侨联推出‘人才资源共享’的包容开放合作模式，也为项目落地创造了更多机会。”北美浙江华侨联盟董事会主席朱婕已经是第四次参会，“峰会充分发挥侨界在海外的人脉、资本和视野方面的优势，积极联动地方政府、社团以及侨界各方力量，为投资创业者搭建了一个互动交流、资源整合、合作发展的平台。”

美国华人医药科学家协会会长陈邦华也多次参加峰会。“即便有时候我来不了，我的团队中也会有人参加。”他说，“通过峰会，我们加深了对杭州创新创业环境的了解，与相关部门、企业建立了联系。峰会现场可以签约项目，而且，峰会之后，我们会同相关部门和企业进一步交流，加强合作。”

探索服务模式

“这次和我一起回来参会的有20多位专家，带来40多个项目。”朱婕说。峰会的影响力越来越大。“我们后台报名的人越来越多。如今，我们需要进行严格的筛选评估，才能确定与会人员名单。”杭州市侨联副巡视员丁佐的话语透着喜悦。

“2010年以来，连续10年承办峰会，杭州市侨联走过了探索、实践、创新、完善的10年。”丁佐参与了整个过程，“目前，峰会更加高端，参会人员都是海内外高层次人才；更加国际化，参会人员来自各个国家；更加专业化，之前峰会主题比较分散，项目对接有一定困难，现在每届峰会侧重一个主题，比如，这两年就集中在生物医药领域；更加务实有效，项目对接落地成果显著。”

以这两年的峰会为例。2019年峰会吸引了国内外生物医药领域的102个项目参与洽谈对接，现场签约10个生物医药产业项目、10个生物医药高层次人才项目，总投资80亿元人民币。去年，峰会吸引了来自24个国家的600余人参加，101个生物医药项目进行对接，现场签约10个项目，总投资56.7亿元人民币。

借力峰会，杭州市侨联推动侨界“双创”的路越走越宽。“我们创建并不断完善‘基地+基金+人才’新侨工作样式，推动形成了基地联盟化、基金专业化、协会体系化和引才国际化的局面。”丁佐介绍，目前杭州市侨联已经牵头组建了“新侨创新创业基地（杭州）联盟”的新型“双创”基地，创建“海邦基金”、“海投基金”、“海晏基金”等对人才进行扶持，通过海外企业家投资联合会、海创会、留学生和家属联谊会等协会服务不同梯次的人才。此外，还在海外建立了招引人才的站点。

不负大好时代

作为新侨乡，杭州对海外人才的吸引力越来越足。2011年，中国侨联授予杭州市“新侨回国创业（杭州）示范基地”。2019年峰会，“中国侨联新侨创新创业基地——杭州医药港”挂牌。

“在杭州创新创业的16年，我见证了杭州的快速发展。杭州连续9年入选‘外籍人才眼中最具吸引力的十大城市’，吸引越来越多的高端人才落户于此，人才净流入率持续位居全国第一。”丁列明说。

“我身边的朋友都说，能感受到杭州友好的创新创业环境。”朱婕说，“我有个朋友在医药领域有个项目，却苦于在海外找不到资金。与杭州市侨联对接后，侨联多方沟通，终于实现了远程对接服务，让我的朋友得以进行项目的视频路演。”

“我所在的生物医药领域，对研究环境、仪器设备、人才招聘等综合实力要求较高，杭州拥有足够的吸引力。”陈邦华笑言，“而且，杭州在招才引资等方面积极主动。这样的‘人间天堂’谁不爱？”

丁列明说：“中国的改革开放和快速发展为我们海归人才提供了很大的舞台和很好的发展机会。我们在中国做成了在美国做不到的事。同时，中国的发展也需要更多的海归高端人才作出更多的贡献。回到中国创新创业，要深入了解国情，融入团队和社会，调整好心态，耐得住寂寞，经得起挫折。机会只给有准备且坚持不懈的人。”

作为海外高层次人才创新创业的代表，丁列明向海外精英发出热情洋溢的邀请：“今天，我们赶上了创新创业的大好时代，侨界精英大有可为。热忱欢迎侨界精英多了解杭州，来杭州安家立业，来杭州创新圆梦。”

(责编：罗知之、孙阳)