第二届中国国际进口博览会保险服务团队整装待发

人民网北京11月4日电 （栗翘楚）11月4日凌晨，倒计时显示距离第二届中国国际进口博览会还有23时35分51秒。

“一分一秒，奉献进博”。中国太保进博会现场服务团队的程敏诚拍下倒计时牌，随手发进了朋友圈。

和他一样，这几日在进博会现场轮番值守的有来自中国太保产险、寿险、健康险、养老投资等各个业务板块的服务团队，服务团队总人数近百人。

“各服务柜台宣传材料、打印机、咖啡机到位”

“西厅休息区物料上墙，沙发布置就位，人员前往vip室集合”

“交叉任务，有客户要来北厅咨询业务”

这两天，现场团队百人大群中，各种信息不断，有直接任务沟通，有虚拟任务模拟练习。

一切都在有条不紊的推进中，迎接着第二届中国国际进口博览会的召开，这也将是中国太保提供专业保险服务的“高光时刻”。

实战演练全面覆盖

11月2日下午3点，中国太保进博会现场服务团队各组长联合组成测试团队，通过巡查检视，不断优化改进服务流程，全面提升现场团队的专业服务和应急处理能力。

现场巡查中，巡查组分别模拟真实场景，以展商、客商、政府部门、合作伙伴、活动嘉宾等身份，分别在四个服务专柜、自动驾驶体验区、冰雪体验区、两大展台、vip洽谈室等区域，对服务团队成员进行多场景服务应对检验；对各服务区域在服务标准和流程、物资配备、团队协作等方面进行总结复盘，有效提升现场服务能力。

应急救援时刻准备

同一日，中国太保志愿者服务的各项准备工作也进入最后的演练检验阶段。来自太保安联的8名志愿者组成健康险应急救援团队，在冰雪体验区外进行了心肺复苏和脚扭伤两项伤情演练。

平时的严格训练在此时充分发挥了作用，健康险团队专业、熟练的操作赢得了阵阵掌声，演练一遍通过。进博会期间，太保安联将发挥其专业优势，为各参展商和交易团提供周全的医疗保障选择和应急救援服务，助力中国国际进口博览会越办越好。

现场首单保险出具

11月2日，展会现场的某国际知名家电参展商获得了中国太保送上的的展览会综合保险保单。

该参展商在10月布展期，便通过进博会官网了解到中国太保是指定保险服务商，可以提供展览会综合保险。经过高效沟通，中国太保及时为客户制定了风险保障为370余万元的保险方案，并现场将保单送到了客户手中。

同时，11月3日晚，国家会展中心中央广场举行进博展前动员誓师活动，来自商务部驻会人员、进博局、会展中心、消防局、上海城保小组、志愿者、保安保障、会务服务、会场保洁及进博会核心企业的近千名代表参加活动。

中国太保进博现场服务团队逾90人组成方阵参加活动，代表中国太保作为核心企业和指定保险服务商现场亮相。

“太保服务让进博更圆满”这句响亮的口号，赢得了主办方的认可和现场观众的掌声。

据悉，本届进博会上，中国太保将打造“更全保障、更实举措、更强合力、更大担当”进博服务2.0模式，通过更高质量的“太保服务”助力中国国际进口博览会越办越好。

(责编：栗翘楚、孙阳)