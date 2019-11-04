大公资信全面恢复评级业务

人民网北京11月4日电 （栗翘楚）日前，中国银行间市场交易商协会和中国证券监督管理委员会北京监管局通知大公国际资信评估有限公司（简称“大公资信”），经中国人民银行和中国证券监督管理委员会同意，于11月起全面恢复大公资信银行间市场非金融企业债务融资工具和证券市场信用评级业务。
2018年8月，大公资信因业务违规受到监管机构处罚，暂停开展银行间市场非金融企业债务融资工具和证券市场信用评级业务。
2019年4月，大公资信引入中国国新控股有限公司（简称“中国国新”）作为战略控股股东。同时，大公资信进行了彻底整改，逐步改善、优化公司治理结构，完善内控体系、主动停止部分业务、完善业务隔离及利益冲突审查机制。
据悉，通过一年多的调整，大公资信已形成了国有资本控股、社会资本及员工持股的多元化股权结构。
大公资信方面表示，将继续深耕评级方法理论与应用研究，促进评级技术与金融科技深度融合，加强金融风险监测和预警，努力创建监管认可、投资人支持、股东放心的一流评级机构，为国家评级行业发展贡献力量。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】