大公资信全面恢复评级业务

人民网北京11月4日电 （栗翘楚）日前，中国银行间市场交易商协会和中国证券监督管理委员会北京监管局通知大公国际资信评估有限公司（简称“大公资信”），经中国人民银行和中国证券监督管理委员会同意，于11月起全面恢复大公资信银行间市场非金融企业债务融资工具和证券市场信用评级业务。

2018年8月，大公资信因业务违规受到监管机构处罚，暂停开展银行间市场非金融企业债务融资工具和证券市场信用评级业务。

2019年4月，大公资信引入中国国新控股有限公司（简称“中国国新”）作为战略控股股东。同时，大公资信进行了彻底整改，逐步改善、优化公司治理结构，完善内控体系、主动停止部分业务、完善业务隔离及利益冲突审查机制。

据悉，通过一年多的调整，大公资信已形成了国有资本控股、社会资本及员工持股的多元化股权结构。

大公资信方面表示，将继续深耕评级方法理论与应用研究，促进评级技术与金融科技深度融合，加强金融风险监测和预警，努力创建监管认可、投资人支持、股东放心的一流评级机构，为国家评级行业发展贡献力量。

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