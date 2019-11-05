糖税，能否让“甜蜜”消费更理性（经济透视）

据报道，马来西亚近期开始征收“汽水税”，每公升含糖饮料的最高税额为0.4林吉特（1林吉特约合1.70元人民币）。此前，包括英国、墨西哥、南非在内的40个国家和美国的7个城市，已对以软饮料为代表的含糖食品征税（简称“糖税”），以应对人工糖摄入量过高而带来的公共健康问题。

不少人喜爱食甜。如今各种颜值高、口味爽的糖果、饮料、甜食随处可见，让很多人管不住自己的嘴。不过，在历史上很长一段时期里，吃糖却是一种奢侈的行为。直到18世纪制糖业迎来大发展，人们对于甜味的需求才得以满足。

俗话说，物极必反。世界卫生组织多次指出，过多摄入游离糖会增加龋齿、肥胖、糖尿病和心血管等疾病的患病风险。这无疑给公共卫生部门带来巨额损失，而糖类商品的价格却反映不出这背后的健康成本。此外，一项调查显示，超过一半的汽水消费者承认自己本应该少喝汽水。对于他们而言，消费汽水还隐含着“后悔成本”。如果能在购买时因较高的价格而降低需求，很多人将可避免事后后悔。税收为抑制上述成本提供了政策手段。

反对的声音认为，这项税收具有“递减性”，有损社会公平。因为含糖饮品消费在低收入人群中占比更高，这些人为此将支付更多税费。一般来说，递增性税收才有助于社会资源的公平分配，例如个人所得税和奢侈品税等。不过，与糖摄入过量相关的疾病在低收入人群中分布更广。如果汽水税能显著减少这一群体的消费需求，从长远看也会给他们带来更高的健康红利。至于因此引发的相关产业调整，有专家认为不必担心：从宏观层面上看，从汽水上减少的花费，会转移到其他领域当中，创造出新的就业机会。

为了确保这一“转移”能够顺利实现，一些国家政府对征收的汽水税规定了明确去向。例如英国将税款用来资助小学生的体育活动。此外，为减少结构性失业，也可以通过补贴健康食品实现资源在食品行业内部的转移。

如同已经广泛施行的烟草税、酒类税一样，征收糖税意在调节消费。目前来看，各国的税收规定不同，对于市场的传导效果也各异。在美国费城，含糖饮料以每盎司1.5美分的价格计税，加糖饮料的购买量在税收生效后的一年内同比下降了38%。以往颇受欢迎的大瓶或者组合优惠装，因价格显著上涨让位于小包装饮料；英国和法国则采取分层收税，含糖量越高税费也越高，商家顺势推出了更多含糖量较低的饮品。总体来说，汽水税政策越严格，含糖饮料的消费也越显著减少。

对于摄糖问题的重视，可以促使消费者在购买时三思而后行，生产者也不再简单迎合消费者的喜好。如果对甜食的克制能成为大众的自觉，那么汽水税的目的自然也就达成了。

《 人民日报 》（ 2019年11月05日 18 版）

(责编：李枫、岳弘彬)