黄浦江畔，东海之滨，一年之约如期而至。习近平主席在4日举行的第二届中国国际进口博览会欢迎宴会上强调：“中国国际进口博览会交易的是商品和服务，交流的是文化和理念，迎的是五洲客，计的是天下利，顺应的是各国人民对美好生活的向往。”
第二届进博会以规模更大、质量更优、创新更强、层次更高、成效更好为目标，6天时间里，八方宾客将共襄盛举，以互利共赢的举措共谋发展，以携手同行的姿态共创未来。
——编 者
图片说明：
图①：国家会展中心（上海）主迎宾通道花团锦簇。
高育文摄（影像中国）
图②：在医疗器械及医药保健展区，复星健康展台即将展出的达芬奇Xi手术系统，是微创手术的新一代前沿科技。
本报记者 吕 莉摄
图③：11月3日，进博会主会场在进行布置。
影像中国
图④：进博会场馆悬挂大幅宣传海报。
中国经济周刊记者 宋 杰摄
图⑤：进博会志愿者在进行开幕前大型综合演练。
吴 军摄（影像中国）
文字统筹：田 泓
版式设计：蔡华伟
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