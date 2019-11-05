期待更精彩“进博故事”

迎五洲客，计天下利。来自全球150多个国家和地区的3000多家企业，汇聚上海国家会展中心，第二届中国国际进口博览会5日拉开帷幕。

德国金牛座龙门铣落户中国，美国最小心脏起搏器获批中国上市，新西兰鲜奶3天就运抵中国……首届进博会上，“四叶草”里收获丰硕成果，累计意向成交578.3亿美元。一年来，大部分交易完成合同内容都超过90%。中国大市场向世界敞开大门，“进博红利”惠及中国、惠及世界，顺应着各国人民对美好生活的向往。

相比首届进博会，今年进博会的规模更大。今年，展览面积已经两次扩大，超过36万平方米，报名参展的企业和采购商都超过首届。而展品也更为“亮眼”。从全球最新的抗癌药到全球首发的建筑垃圾粉碎设备，从亚洲首发的巡逻快艇到可穿戴外骨骼机器人……更多“黑科技”走进中国、更多“高精尖”走进生活，在这场盛会中，人们期待着更多商机、更多选择、更多成果。

“进博时间”已经到来，“进博红利”持续释放。“四叶草”迎来八方宾客，我们期待在这里，写下更精彩的“进博故事”。

《 人民日报 》（ 2019年11月05日 05 版）

(责编：杨曦、孙阳)