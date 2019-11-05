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进博会新闻中心正式启用

约4300名中外记者采访盛会（进博会看点）

2019年11月05日08:30  来源：人民网－人民日报
 

　　本报上海11月4日电 （记者谢卫群）第二届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举行。4日，进博会新闻中心正式启用，参加进博会报道的中外记者约4300人，其中境外记者近900人。

　　第二届进博会新闻中心总面积约13500平方米，设有咨询服务区、媒体公共工作区、媒体专用工作区、广播电视技术服务区、采访室、新闻发布厅、媒体餐饮休闲服务区等多个功能区域，为中外记者提供专业、高效、便捷、温馨的服务。其中，媒体公共工作区可同时容纳450名记者工作。新闻中心还设有不同规模的3间发布厅，将在进博会期间举行各类新闻发布会。

　　进博会新闻中心首次为媒体提供基于5G网络传输信号的体验服务。媒体记者在展馆内采访时，现场采访信号可通过5G网络实时回传，供后期编辑制作，还可用网络推流或卫星传送方式进行直播报道。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月05日 07 版）
(责编：杨曦、孙阳)
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