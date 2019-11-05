中央财政下达1亿资金支持抗旱救灾

本报北京11月4日电 （记者曲哲涵）近日，中央财政下达2019年农业生产和水利救灾资金1亿元，用于支持安徽、江西、湖北、湖南、重庆等5省（市）做好抗旱救灾相关工作。

7月中下旬至8月以来，江南大部、江淮西部、黄淮西部、西南东部及湖北等地降雨量较常年同期偏少三至七成，9月中旬洞庭湖、鄱阳湖水位一度分别较常年同期偏低4.8米、5.7米，为2012年以来同期最低水位。受高温晴热天气影响，安徽、江西、湖北、湖南、重庆等长江流域部分省（市）旱情快速发展，一些地区旱情长时间持续，对城乡居民生活及生产造成较大影响。

《 人民日报 》（ 2019年11月05日 14 版）

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