人民网>>财经

糖税，能否让“甜蜜”消费更理性（经济透视）

尚凯元

2019年11月05日09:12  来源：人民网－人民日报
 

据报道，马来西亚近期开始征收“汽水税”，每公升含糖饮料的最高税额为0.4林吉特（1林吉特约合1.70元人民币）。此前，包括英国、墨西哥、南非在内的40个国家和美国的7个城市，已对以软饮料为代表的含糖食品征税（简称“糖税”），以应对人工糖摄入量过高而带来的公共健康问题。

不少人喜爱食甜。如今各种颜值高、口味爽的糖果、饮料、甜食随处可见，让很多人管不住自己的嘴。不过，在历史上很长一段时期里，吃糖却是一种奢侈的行为。直到18世纪制糖业迎来大发展，人们对于甜味的需求才得以满足。

俗话说，物极必反。世界卫生组织多次指出，过多摄入游离糖会增加龋齿、肥胖、糖尿病和心血管等疾病的患病风险。这无疑给公共卫生部门带来巨额损失，而糖类商品的价格却反映不出这背后的健康成本。此外，一项调查显示，超过一半的汽水消费者承认自己本应该少喝汽水。对于他们而言，消费汽水还隐含着“后悔成本”。如果能在购买时因较高的价格而降低需求，很多人将可避免事后后悔。税收为抑制上述成本提供了政策手段。

反对的声音认为，这项税收具有“递减性”，有损社会公平。因为含糖饮品消费在低收入人群中占比更高，这些人为此将支付更多税费。一般来说，递增性税收才有助于社会资源的公平分配，例如个人所得税和奢侈品税等。不过，与糖摄入过量相关的疾病在低收入人群中分布更广。如果汽水税能显著减少这一群体的消费需求，从长远看也会给他们带来更高的健康红利。至于因此引发的相关产业调整，有专家认为不必担心：从宏观层面上看，从汽水上减少的花费，会转移到其他领域当中，创造出新的就业机会。

为了确保这一“转移”能够顺利实现，一些国家政府对征收的汽水税规定了明确去向。例如英国将税款用来资助小学生的体育活动。此外，为减少结构性失业，也可以通过补贴健康食品实现资源在食品行业内部的转移。

如同已经广泛施行的烟草税、酒类税一样，征收糖税意在调节消费。目前来看，各国的税收规定不同，对于市场的传导效果也各异。在美国费城，含糖饮料以每盎司1.5美分的价格计税，加糖饮料的购买量在税收生效后的一年内同比下降了38%。以往颇受欢迎的大瓶或者组合优惠装，因价格显著上涨让位于小包装饮料；英国和法国则采取分层收税，含糖量越高税费也越高，商家顺势推出了更多含糖量较低的饮品。总体来说，汽水税政策越严格，含糖饮料的消费也越显著减少。

对于摄糖问题的重视，可以促使消费者在购买时三思而后行，生产者也不再简单迎合消费者的喜好。如果对甜食的克制能成为大众的自觉，那么汽水税的目的自然也就达成了。

《 人民日报 》（ 2019年11月05日 18 版）

(责编：罗知之、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved