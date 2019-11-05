进博会，为世界经济增添新动能（评论员观察）

进博会不仅能更好促进贸易平衡，也将转化为美好生活的一部分，为老百姓带来实实在在的获得感

越办越好的进博会不仅展现了中国扩大对外开放的坚定决心，也为世界经济增添了新动能

来自150多个国家和地区的3000多家企业签约参展，50万专业采购商和观众注册报名；参展企业平均展览面积93平方米，比首届增加20%以上；7月至10月，咨询展会有关信息的热线电话累计达7万通，比去年同期多2.1万通……即将拉开帷幕的第二届中国国际进口博览会比首届规模更大、范围更广、热度更高，成为2019年末最受瞩目和期待的国际性盛会之一。

在去年首届进博会上，习近平主席宣布，“中国国际进口博览会不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好。”有参会者发现一个细节，去年一共发放了17种证件，有的人因为有不同身份需要挂好几个证件。今年主办方优化证件管理，证件缩减为5种，大大方便了参会者。再比如，从展会的具体内容和安排来看，增设“进博会发布”，为不同机构发布最新政策、研究成果、年度报告提供权威平台；设立体验区、活动区、洽谈区，以丰富组织采购和洽谈对接活动……在承继首届好经验、好做法的同时，第二届进博会强化创新办展，不仅要打造一个立体的商贸合作平台，也要开辟一个多元化的信息融通平台。

进博会迎来第二届，吸引力和影响力已经超出会场之外，释放出巨大溢出效应。上海专门搭建首批30个“6+365天”常年展示交易平台，促进展品变商品。今年5月开业的虹桥进口商品展示交易中心是其中的主平台，集保税展示、商品交易、物流仓储、通关服务于一体，截至10月已吸引来自26个国家的400多个品牌、2500多种单品入驻。同时，溢出效应还延伸至体制机制建设。上海海关为专门对接进博会、随时响应进博会需求，设立了上海会展中心海关。如今，该海关已经常态化，并充分发挥其便利化措施集聚的优势，为其他国际展会提供“一揽子”保障和“一站式”服务。进博会犹如一扇窗户，透射着我国对外开放的决心和力度。“永不落幕的进博会”，也成为海内外客商津津乐道的佳话。

进博会除了为海内外客商带来好处，还能释放怎样的红利？首届进博会上，新西兰一家公司的新鲜牛奶仅用72小时就从原产地摆上中国消费者餐桌，令人叹为观止。一年不到，该公司奶制品线下渠道已遍布26个省级行政区域，线上覆盖各省级行政区域。消费者即使身处三四线城市乃至偏远山区，也能方便快捷地享用“进博会同款”。瑞典一家公司最新一代精准自适应伽马刀，在首届进博会亮相后，仅用3个多月时间就在上海一家医院“落地”，迄今已为2000多名中国患者提供治疗服务。可见，进博会不仅能更好促进贸易平衡，也将转化为美好生活的一部分，为老百姓带来实实在在的获得感。

不久前，国际货币基金组织发布最新的《世界经济展望》报告，下调2019年全球经济增速预测至3%，主要原因之一便是全球贸易的不确定性。在贸易保护主义和逆全球化思潮泛起的背景下，越办越好的进博会不仅展现了中国扩大对外开放的坚定决心，也为世界经济增添了新动能。正如曾参加首届进博会的外宾评价的那样，“越是在充满不确定性的国际环境中，越能凸显出扩大开放的意义”“开放的中国为世界带来珍贵礼物”。

中国对外开放不断打开新的海域，进博会再度高扬风帆，必将助力世界经济发展的航船乘风破浪。

《 人民日报 》（ 2019年11月05日 09 版）

(责编：罗知之、孙阳)