推动区块链安全有序发展（新论）

区块链技术应用已延伸到数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等多个领域，我们既要高度重视其发展、也要高度重视其管理

面对区块链这一新事物，需要观察跟踪其发展，建立规则体系、推动行业自律

习近平总书记在中央政治局第十八次集体学习时强调，“要加强对区块链技术的引导和规范”“要把依法治网落实到区块链管理中，推动区块链安全有序发展”。当前，区块链技术应用已延伸到数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等多个领域，我们既要高度重视其发展，也要高度重视其管理。

面对区块链这一新事物，需要观察跟踪其发展，建立规则体系、推动行业自律，依法治网、有序发展。确保区块链技术造福全社会，前提就是要管好用好区块链。

区块链要管，认清管好区块链的必要性。区块链给世界各国经济社会发展带来巨大机遇，全球主要国家都在积极加快布局区块链技术发展。尽管“自治”“自律”理念是区块链的显著特征，但其技术发展处于早期阶段，应用现状仍不成熟，安全性面临挑战。比如：区块链可能会成为存储、传播违法违规信息，实施网络违法犯罪活动的工具；非官方数字货币打造的商业体系，可能影响国家经济金融安全，等等。由此可见，为了兴利除弊、扬长避短，实现区块链安全有序发展，政府监管是必要的，否则就可能乱象丛生、走上歧路。

区块链能管，树立管好区块链的信心。加强对区块链的治理和规范，不仅有利于区块链的健康发展，更有利于推进国家治理体系和治理能力现代化。管好区块链是一个新课题，我们不能有畏难情绪，要坚信区块链无论在技术上还是法理上都是能够监管的。区块链本质上是一套治理架构，其核心是基于多种技术组合而建立的激励约束机制。其下一步的发展重点之一，就是实现监管的便利化和低成本。政府部门不仅要成为区块链政策的制定者，也要成为区块链的积极应用者、场景管理者。

区块链还要会管，对区块链的管理要包容审慎、恰到好处。区块链发展目前还在初期阶段，政府监管需要包容、审慎，注重效果，措施得当，允许探索、允许试错，为新生事物发展创造良好条件。一方面，明确底线思维，出台负面清单，稳步推动试点项目；另一方面，加强正面引导，在资本运作、投资管理等方面实现创新突破，增加其风险承担、产业扶持、资源聚集能力，同时充分研究利用发达国家在技术人才、市场、政策等方面的积极因素，扶持优秀企业出海，引入海外优质项目，努力寻求合作共赢。

习近平总书记指出，相关部门及其负责领导同志要注意区块链技术发展现状和趋势，提高运用和管理区块链技术能力。对于领导干部来说，既要会用，也要善管。在运用中学会管理，同时在管理中更好运用，才能使区块链技术在建设网络强国、发展数字经济、助力经济社会发展等方面发挥更大作用。

（作者为人民网董事长、党委书记、总裁）

《 人民日报 》（ 2019年11月05日 09 版）

(责编：罗知之、孙阳)