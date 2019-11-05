人民网>>财经

推动区块链安全有序发展（新论）

叶蓁蓁

2019年11月05日09:14  来源：人民网－人民日报
 

区块链技术应用已延伸到数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等多个领域，我们既要高度重视其发展、也要高度重视其管理

面对区块链这一新事物，需要观察跟踪其发展，建立规则体系、推动行业自律

习近平总书记在中央政治局第十八次集体学习时强调，“要加强对区块链技术的引导和规范”“要把依法治网落实到区块链管理中，推动区块链安全有序发展”。当前，区块链技术应用已延伸到数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等多个领域，我们既要高度重视其发展，也要高度重视其管理。

面对区块链这一新事物，需要观察跟踪其发展，建立规则体系、推动行业自律，依法治网、有序发展。确保区块链技术造福全社会，前提就是要管好用好区块链。

区块链要管，认清管好区块链的必要性。区块链给世界各国经济社会发展带来巨大机遇，全球主要国家都在积极加快布局区块链技术发展。尽管“自治”“自律”理念是区块链的显著特征，但其技术发展处于早期阶段，应用现状仍不成熟，安全性面临挑战。比如：区块链可能会成为存储、传播违法违规信息，实施网络违法犯罪活动的工具；非官方数字货币打造的商业体系，可能影响国家经济金融安全，等等。由此可见，为了兴利除弊、扬长避短，实现区块链安全有序发展，政府监管是必要的，否则就可能乱象丛生、走上歧路。

区块链能管，树立管好区块链的信心。加强对区块链的治理和规范，不仅有利于区块链的健康发展，更有利于推进国家治理体系和治理能力现代化。管好区块链是一个新课题，我们不能有畏难情绪，要坚信区块链无论在技术上还是法理上都是能够监管的。区块链本质上是一套治理架构，其核心是基于多种技术组合而建立的激励约束机制。其下一步的发展重点之一，就是实现监管的便利化和低成本。政府部门不仅要成为区块链政策的制定者，也要成为区块链的积极应用者、场景管理者。

区块链还要会管，对区块链的管理要包容审慎、恰到好处。区块链发展目前还在初期阶段，政府监管需要包容、审慎，注重效果，措施得当，允许探索、允许试错，为新生事物发展创造良好条件。一方面，明确底线思维，出台负面清单，稳步推动试点项目；另一方面，加强正面引导，在资本运作、投资管理等方面实现创新突破，增加其风险承担、产业扶持、资源聚集能力，同时充分研究利用发达国家在技术人才、市场、政策等方面的积极因素，扶持优秀企业出海，引入海外优质项目，努力寻求合作共赢。

习近平总书记指出，相关部门及其负责领导同志要注意区块链技术发展现状和趋势，提高运用和管理区块链技术能力。对于领导干部来说，既要会用，也要善管。在运用中学会管理，同时在管理中更好运用，才能使区块链技术在建设网络强国、发展数字经济、助力经济社会发展等方面发挥更大作用。

（作者为人民网董事长、党委书记、总裁） 

《 人民日报 》（ 2019年11月05日 09 版）

(责编：罗知之、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved