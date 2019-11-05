有了“一窗通”  办事少跑腿

本报北京11月4日电 （记者贺勇）北京海淀区政务服务“一窗通”系统近日正式上线运行。作为首批试点，目前在中关村科学城的金隅智造工场、东升科技园和北部加速驿站设有三个园区政务服务站。该系统开通了200余项政务服务事项，今后企业设立、高新企业认定等业务都可在园区直接办理。

除实现政务服务事项直接受理外，“一窗通”系统的延伸，还能让选择网上办理的办事群众就近在服务站提交纸质材料，并收取办理结果。园区政务服务窗口工作人员也可以面对面指导或帮助园区企业准备和补正相关材料，咨询解答有关政务服务事宜，为园区办事人提供专业的指导和帮助。

之前，企业如果想要申请集体合同备案，需要到区政务服务中心大厅提交材料，在窗口各项审核材料合格后，进入审批流程；事项办结，办事人还要到区政务服务中心或通过邮递方式拿到结果。办事人如果到现场发现材料准备有问题，可能还要再跑一次区政务服务中心。“一窗通”系统开通运行后，办事人可以直接到三个试点园区服务站提交材料，省去了从公司到区政务服务中心之间的路途奔波，极大地节约时间和经济成本。

海淀区政务服务管理局相关负责人表示，“一窗通”系统将窗口职能下沉、延伸，使得园区服务站真正成为分布式、多点化政务服务的重要组成部分，真正做到政务服务“零距离”，解决群众办事“最后一公里”难题，实现“园区事园区办”。

《 人民日报 》（ 2019年11月05日 11 版）

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