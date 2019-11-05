进博会，让生活更美好（今日谈）

升级版3D打印面膜、智慧美容仪等可以“量肤定制”，让人期待；医疗器械及医药保健展区在企业商业展中最早“满馆”，可谓“一位难求”；去年的服装服饰及日用消费品展区全面扩容升级为品质生活展区……第二届中国国际进口博览会上，与日常生活息息相关的展品和服务仍是各方关注的焦点，也是展会最大的亮点之一。

作为世界上第一个以进口为主题的国家级展会，进博会正在为满足人民美好生活需要拓宽渠道。去年进博会上，一款来自新西兰的“网红”牛奶，在进博会结束后三个月内就进入中国市场，从原产地到中国超市货架仅需72小时。这样的“新鲜度”，源自贸易便利化改革后，实现清关“零等待”的政策福利。依托一系列政策和机制创新，进博会释放出巨大溢出效应，为海内外客商创造机遇的同时，更为中国老百姓带来实实在在的获得感。

中国市场，世界机遇。中国主动扩大进口，不是权宜之计，而是面向世界、面向未来、促进共同发展的长远考量。今天，进博会既是一席开放融通的贸易盛宴，更是见证中国消费升级、国民生活质量提高的大舞台；既是中国人民追求美好生活的生动注脚，也是中国决心的鲜明宣示——中国开放的大门只会越开越大。

《 人民日报 》（ 2019年11月05日 01 版）

(责编：罗知之、孙阳)