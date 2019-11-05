进博会展期内销售进口展品可享税收优惠

本报北京11月4日电 （记者曲哲涵）为支持第二届中国国际进口博览会（以下简称进口博览会）顺利举办，财政部、海关总署、税务总局日前联合发出通知，对进口博览会展期内销售的进口展品实行税收优惠政策。

通知明确，对11月5日至11月10日期间举办的第二届进口博览会展期内销售的合理数量的进口展品（不包括国家禁止进口商品、濒危动植物及其产品、国家规定不予减免税的20种商品和汽车）免征进口关税，进口环节增值税、消费税按应纳税额的70%征收。

根据通知，有35家参展企业的商品在规定销售限额内享受上述税收优惠政策。其他参展企业享受税收优惠政策的销售限额不超过2万美元，具体企业名单由进口博览会承办单位中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）有限责任公司确定。

此外，超出享受税收优惠政策的销售限额又不退运出境的展品，按照国家有关规定照章征税。

《 人民日报 》（ 2019年11月05日 02 版）

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