2019两岸企业家紫金山峰会在南京举行

本报南京11月4日电 2019两岸企业家紫金山峰会4日在江苏南京举行。中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋出席并发表演讲。

汪洋指出，今年年初，习近平总书记在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上发表重要讲话，提出五项和平统一的重大政策主张，强调深化两岸融合发展，打造两岸共同市场，壮大中华民族经济，夯实和平统一基础。本届峰会以“深化融合发展，打造共同市场”为主题，是落实习近平总书记重要讲话精神的重要举措，也反映了两岸有识之士的共同心声。在民进党当局极力限缩两岸交流的背景下，峰会如期举办，台湾方面参会人数创历史新高，充分体现了扩大两岸交流合作是人心所向、大势所趋。

汪洋强调，两岸经济同属中华民族经济，在资金、市场、技术、人才等方面各具优势，只有在相互开放中融合发展，才能更好应对国际风云变幻的挑战。开放带来进步，封闭必然落后。经济全球化和区域经济一体化不是完美无缺，但自我封闭，自外于全球最具成长性的大市场，前景肯定不会光明。大陆过去是、现在是、将来仍然是台商投资兴业的最佳选择；融合发展过去是、现在是、将来仍然是两岸互利共赢的必由之路。

汪洋强调，为两岸同胞谋福祉，是我们发展两岸关系的着眼点和落脚点。只要是有利于增进两岸同胞亲情和福祉、有利于推动两岸关系和平发展的事，我们都会不遗余力去做，扎扎实实把好事办好。去年出台了惠台利民“31条措施”，刚刚又发布了新的“26条措施”，将在5G建设、融资担保、通信资费、职称评审等诸多领域为台胞台企提供同等待遇。中共十九届四中全会明确提出完善促进两岸交流合作、深化两岸融合发展、保障台湾同胞福祉的制度安排和政策措施，两岸融合发展之路必将越走越宽，共同市场的“蛋糕”必将越做越大，两岸同胞的心灵契合度必将越来越高。

会前，汪洋会见了峰会台湾方面理事长萧万长等台湾主要参会代表。峰会大陆方面理事长郭金龙、副理事长张平等出席年会。1300多位两岸企业界人士参会。

在南京期间，汪洋还深入街道、社区，了解“有事好商量”等基层政协协商民主生动实践。

《 人民日报 》（ 2019年11月05日 04 版）

(责编：罗知之、孙阳)