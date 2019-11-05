催生想象不到的新业态

11月1日，华为5G手机开售，在上海五角场商圈的三个华为体验店，购买和了解华为5G手机的顾客络绎不绝。

马伟勤摄（人民图片）

10月31日，工信部与三大运营商披露了最新的5G商用城市名单，国内北京、上海、广州、深圳、杭州等50个城市成为5G首批开通城市。

龙 巍摄（人民图片）

10月31日，京港地铁在北京4号线首个5G信号试点车站邀市民体验地铁场景下的5G应用。

杜建坡摄（人民图片）

10月31日，在2019年中国国际信息通信展览会上，工信部宣布5G商用正式启动。中国正式进入5G商用时代。

5G时代，视频彩铃、4K直播、VR业务、云游戏等新玩法、新用法将得到普及。

5G时代，无人驾驶、智能家居等产业将加速发展。

5G还将催生现在还想象不到的新业态。

万物互联提供更多想象

10月31日，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商公布了5G商用套餐，套餐于11月1日正式上线。5G飞入了寻常百姓家。5G能给普通用户带来什么？

5G用户接打电话时，屏幕上显示的不再是单调的数字或名称，而是炫目的视频彩铃。

用户在等待通话时，手机屏幕上将会播放一段高清无损画质视频。视频内容可自定义，这为用户提供了一个展示个性的窗口。据了解，中国移动的视频彩铃还支持AI（人工智能）剪辑和添加特效。

5G时代，RCS（融合通信）有望成为新的通讯标准，它是替代短信的下一代产品。RCS支持图文、音视频、机器人互动等富媒体消息形式，可以帮助用户在消息窗口内实现搜索、交互、支付等一站式体验，免去了下载一大堆手机应用的麻烦。

5G还可能颠覆人们对电脑的认识。在2019年中国国际信息通信展览会上，达龙云电脑、中国电信等多家公司展出了云电脑。云电脑相当于把电脑主机放在云端，处理能力上云后，本地只要能上网，再有一个显示器就可以了。

粒界科技创始人吴小毛表示，有了5G，云电脑的响应时间大幅度缩短，即使是算力弱的终端，也能流畅地处理高品质图形。

云电脑兴起，云游戏也被推上台前。云游戏是以云计算为基础的游戏方式，所有的游戏都在服务器端运行，渲染完毕的游戏画面被压缩后传送给用户。达龙云电脑创始人倪海生表示，在5G高速网络下，云游戏玩家不必再担心硬件配置不够，可以随时随地畅玩高质量的游戏。

5G让VR（虚拟现实）的大门向普通用户敞开了。中国电信推出了天翼云VR。用户玩转VR视频、3D巨幕、VR直播、云VR游戏等，无需购买昂贵的一体机等专业设备，只需一副便携式天翼云VR眼镜，下载天翼云VR APP，即可瞬间置身虚拟世界。

5G加速了智能家居时代的到来。“5G+物联网”不仅能大幅缩短全屋家居互联响应时间，提升用户感知速度，还能降低系统业务传输资源占比，降低运行成本。

以格力零碳健康家为例。它通过指静脉智能门锁、AI语音空调、物联手机三大控制入口，智能联动全屋家电设备，开启能源、空气、健康、安防、光照五大管理系统。特别是AI智能微感技术的应用，可以对老人等特殊人群开启跌倒报警等监护功能，为家庭安全保驾护航。

借助5G技术，浙江杭州一间设施老旧、漏水严重的公厕被改造为了充满“黑科技”的厕所。这里安装了有人无人使用传感器、异味香氛自动喷淋传感器、人流传感器和温度湿度传感器等物联网设备。从进入公厕开始，所有的门均为感应开启、感应上锁，配合感应冲水、人脸识别厕纸、感应洗手液、感应龙头、感应干手机等，实现了整个如厕过程手完全不用碰触任何一个公共区域。

中国联通市场部副总经理尹少春认为，和前几代通信技术单纯提供一种通信方式不同，5G让万物互联，更像一条高速路。更多的想象力，在套餐之外，更在手机之外。

产业升级新动力

5G不仅改变人们的生活方式，更为产业升级提供了新动力。

中国商用飞机有限责任公司在全球率先建立了“5G+工业互联网园区”。在园区中，“5G+8K+AI”技术实现了机翼复合材料铺设质量实时检测和飞机蒙皮铆钉的安装质量检测。这一过程是如何实现的呢？高清摄像头将飞机上复合材料的安装完成情况实时传输给后台，然后人工智能将其与大数据进行对比。

中国商飞还在组装飞机过程中应用了“5G+AR（增强现实）”技术。以往工人安装飞机上的电缆时，需要小心翼翼地对照图片施工。现在，戴上AR头盔，每根电缆的位置、连接顺序瞬间闪现在他们眼前。

2019年中国国际信息通信展览会上，中国电信展示了5G远程驾驶技术。通过5G信号，展厅内的操作系统可以操纵一辆位于30公里外的汽车，整个操作几乎没有任何延迟。现场工作人员介绍说，5G远程驾驶车辆可以被用在危险或者特殊工作环境中，如救灾抢险、道路抢修等。

中国信息通信研究院数字化转型与智能制造研究部工程师李亚宁表示，在一些需要移动和数据高速传输的场景中，5G具有不可替代性。

中国联通展出的5G网联无人机突破了以往无人机的限制。以往抢险救灾的无人机只有10M的带宽和3公里的传输距离，高清视频图像不能实时稳定传输和共享。而用上5G技术，无人机可以实时拍摄并回传灾区现场超高清视频，帮助救灾人员更有效地组织救灾。

5G技术还可以为智慧海洋提供强有力的通信保障，尤其在智能船舶、智慧渔场、无人船、智能航运和海事监测过程中发挥关键作用。

在2019年中国国际信息通信展览会上，长飞光纤光缆股份有限公司展示了由其自主开发的海底光缆、海底电缆、光电复合缆等产品及智慧海洋系列解决方案，主要应用于跨洋通信、海上石油平台、海上风电能源传送、海底观测网等领域。

5G对油田开采也大有帮助。新疆油田企业技术专家支志英表示，利用5G，可以对单井、管线、电力线、基站进行无人机巡检和精准远程控制，从而实现少人或无人值守。

5G还将改写农业生产方式，带动智慧农业向高效率、低成本发展。“有了5G，人在家里，就可以实现异地种植。”国家精准农业航空施药技术国际联合研究中心主任兼首席科学家兰玉彬认为，“5G将为农民和农业企业提供智慧农业所需要的基础设施，将被用来对农业活动进行跟踪、监测和分析。”

据了解，现在应用在农田上的物联网设施，更多的是采集水、肥、空气质量等容量较小的数据。未来，虫情、冰雹等数据也能被采集后上传，经过云端“大脑”运算，将处理结果、操作指令下达到物联网设备中，从而对病虫害进行有针对性的防治。

中国联通董事长王晓初表示，5G网络将与人工智能、大数据、云计算深度融合。“我们将持续演进5G网络能力，推进边缘计算能力、端到端网络切片能力的落地，为万物互联全面赋能，推动产业高质量发展。”

强化共建共享

工信部部长苗圩表示，中国移动通信产业历经2G跟随、3G突破，实现了4G同步、5G引领的历史性跨越，5G标准必要专利数量中国位居全球第一。

中国于2013年启动5G相关工作，当年，科技部、发改委和工信部联合成立了IMT-2020（5G）推进组，指导5G技术研发实验。2019年6月，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，拉开了5G商用的序幕。

工信部副部长陈肇雄表示，预计年底全国将开通5G基站超过13万座，未来将加快5G网络部署，深化共建共享，早日建成覆盖全国、技术先进、品质优良、高效运行的5G精品网络。

5G之所以长期受到社会关注，关键是因为它拥有高带宽、低时延、广连接的特点。

中国移动董事长杨杰表示，“5G网络速度是4G的10倍以上。”1G至4G采用的是相对较低的频段，它的好处是传播性能优越，比如穿透性好、覆盖范围大。但发展至今，此段带宽已略显拥挤。

5G则使用了更高的频段和更宽的总带宽。因此，5G用户下载一个1Gb的电影仅需几秒钟，同时下载几十个App只是一眨眼的功夫。

低时延对很多新兴产业而言至关重要。5G的超低时延大大提升了自动驾驶、无人机飞行以及远程医疗等的安全性和可靠性。

5G的广连接为物联网发展铺平了道路。5G网络为智能家居、智慧城市等打开巨大的发展空间。

中国工程院院士邬贺铨表示，“5G将催生现在还想象不到的新业态。”

2009年1月，3G牌照发放后，催生了智能手机，并带火了电子商务和社交应用。2013年12月，4G牌照发放后，视频聊天、短视频和移动支付等逐渐兴起。“未来移动通信的新业态不是人们预先可以规划的，而是具备一定网络能力后不断催生出来的。”邬贺铨说。

(责编：罗知之、孙阳)