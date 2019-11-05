5G，经济高质量发展的重要引擎（创新茶座）

10月31日，中国正式进入5G时代。移动通信在社会经济发展中的作用和地位不断提升，将成为经济高质量发展的重要引擎。

据全球移动通信系统协会（GSMA）研究，2018年中国移动行业直接和间接创造的工作岗位达850万个，创造的经济增加值为5.2万亿元（包括直接贡献、间接贡献及对生产力的提升）。该协会同时预测，到2023年移动通信将为中国经济贡献约6万亿元GDP，行业重心加速向5G转移。

4G改变生活，5G改变社会。5G将开启数字经济的新篇章，推动经济社会全方位变革，为产业转型升级和经济高质量发展注入强大动力。具体体现在4个方面。

社会信息流动的主动脉。5G更快速、更可靠、更海量服务的能力将极大促进人与人、人与物、物与物的连接互通，推动人流、物流、资金流、信息流的统筹利用、合理分配和高效协同，有效提高全要素生产率。

产业转型升级的加速器。5G等新型信息技术与实体经济深度融合，将促进智能连接、云网融合贯穿到各行各业生产环节，加速数字化、网络化、智能化转型，充分释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用。

构建智慧社会的新基石。5G将更好发挥信息通信技术的乘数效应，进一步扩大创新空间，激发创新活力，助力构建集传输、计算、感知于一体的新型智能基础设施，支撑对社会信息的多维度采集、海量分析和实时处理。

组织形态重塑的催化剂。5G应用的泛在、及时、准确等信息交互特性，可以大幅降低评价、决策、监督等交易成本，必将深刻影响社会的组织模式，带动组织形态、流程、机制发生深刻变化。

为了加快推动5G发展，助力产业升级和经济高质量发展，中国移动深入实施“5G+”计划，主要体现在：“5G+4G”协同发展，5G和4G将长期并存，推动5G和4G协同，满足用户数据业务和话音业务需求；“5G+AICDE”融合创新，推动5G与人工智能、物联网、云计算、大数据、边缘计算等新型信息技术紧密融合，提供更多更丰富的应用；“5G+Ecology”，生态共建，健全功能互补、良性互动、协同攻关、开放共享的新型合作机制，携手打造5G新生态；“5G+X”应用延展，推动5G实现更广范围、更多领域的应用，实现更大的综合效益。

未来，5G能力将进一步增强，前景广阔。

国际电联（ITU）预计于今年11月确定5G技术标准和频谱安排，将为5G确定更多的可用频谱，尤其是毫米波频段，这对全球未来一段时期的电信发展将带来巨大影响。中国5G目前是在2.6GHz、3.5GHz和4.9GHz频段上商用，在sub-6G频段网络逐步走向成熟后，预计将会加大对5G毫米波应用的研究力度。在5G第一版国际标准（3GPP R15）全部完成后，第二版增强标准（R16）正在紧锣密鼓制定中，预计2020年3月完成，面向演进的R17标准已启动技术布局，进入了立项规划阶段。

随着5G技术标准的不断提升，产业生态的不断壮大，各行各业对5G理解和融合将持续深入，可以相信，5G将更好地服务各行各业转型升级、满足人民群众美好生活需要，在建设网络强国、数字中国、智慧社会中发挥更重要的作用！

（作者为中国移动研究院院长）

(责编：罗知之、孙阳)