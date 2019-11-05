人民网>>财经

5G，经济高质量发展的重要引擎（创新茶座）

张同须

2019年11月05日09:15  来源：人民网－人民日报海外版
 

10月31日，中国正式进入5G时代。移动通信在社会经济发展中的作用和地位不断提升，将成为经济高质量发展的重要引擎。

据全球移动通信系统协会（GSMA）研究，2018年中国移动行业直接和间接创造的工作岗位达850万个，创造的经济增加值为5.2万亿元（包括直接贡献、间接贡献及对生产力的提升）。该协会同时预测，到2023年移动通信将为中国经济贡献约6万亿元GDP，行业重心加速向5G转移。

4G改变生活，5G改变社会。5G将开启数字经济的新篇章，推动经济社会全方位变革，为产业转型升级和经济高质量发展注入强大动力。具体体现在4个方面。

社会信息流动的主动脉。5G更快速、更可靠、更海量服务的能力将极大促进人与人、人与物、物与物的连接互通，推动人流、物流、资金流、信息流的统筹利用、合理分配和高效协同，有效提高全要素生产率。

产业转型升级的加速器。5G等新型信息技术与实体经济深度融合，将促进智能连接、云网融合贯穿到各行各业生产环节，加速数字化、网络化、智能化转型，充分释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用。

构建智慧社会的新基石。5G将更好发挥信息通信技术的乘数效应，进一步扩大创新空间，激发创新活力，助力构建集传输、计算、感知于一体的新型智能基础设施，支撑对社会信息的多维度采集、海量分析和实时处理。

组织形态重塑的催化剂。5G应用的泛在、及时、准确等信息交互特性，可以大幅降低评价、决策、监督等交易成本，必将深刻影响社会的组织模式，带动组织形态、流程、机制发生深刻变化。

为了加快推动5G发展，助力产业升级和经济高质量发展，中国移动深入实施“5G+”计划，主要体现在：“5G+4G”协同发展，5G和4G将长期并存，推动5G和4G协同，满足用户数据业务和话音业务需求；“5G+AICDE”融合创新，推动5G与人工智能、物联网、云计算、大数据、边缘计算等新型信息技术紧密融合，提供更多更丰富的应用；“5G+Ecology”，生态共建，健全功能互补、良性互动、协同攻关、开放共享的新型合作机制，携手打造5G新生态；“5G+X”应用延展，推动5G实现更广范围、更多领域的应用，实现更大的综合效益。

未来，5G能力将进一步增强，前景广阔。

国际电联（ITU）预计于今年11月确定5G技术标准和频谱安排，将为5G确定更多的可用频谱，尤其是毫米波频段，这对全球未来一段时期的电信发展将带来巨大影响。中国5G目前是在2.6GHz、3.5GHz和4.9GHz频段上商用，在sub-6G频段网络逐步走向成熟后，预计将会加大对5G毫米波应用的研究力度。在5G第一版国际标准（3GPP R15）全部完成后，第二版增强标准（R16）正在紧锣密鼓制定中，预计2020年3月完成，面向演进的R17标准已启动技术布局，进入了立项规划阶段。

随着5G技术标准的不断提升，产业生态的不断壮大，各行各业对5G理解和融合将持续深入，可以相信，5G将更好地服务各行各业转型升级、满足人民群众美好生活需要，在建设网络强国、数字中国、智慧社会中发挥更重要的作用！

（作者为中国移动研究院院长）

(责编：罗知之、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved