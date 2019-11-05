5G，经济高质量发展的重要引擎（创新茶座）

10月31日，中国正式进入5G时代。移动通信在社会经济发展中的作用和地位不断提升，将成为经济高质量发展的重要引擎。
据全球移动通信系统协会（GSMA）研究，2018年中国移动行业直接和间接创造的工作岗位达850万个，创造的经济增加值为5.2万亿元（包括直接贡献、间接贡献及对生产力的提升）。该协会同时预测，到2023年移动通信将为中国经济贡献约6万亿元GDP，行业重心加速向5G转移。
4G改变生活，5G改变社会。5G将开启数字经济的新篇章，推动经济社会全方位变革，为产业转型升级和经济高质量发展注入强大动力。具体体现在4个方面。
社会信息流动的主动脉。5G更快速、更可靠、更海量服务的能力将极大促进人与人、人与物、物与物的连接互通，推动人流、物流、资金流、信息流的统筹利用、合理分配和高效协同，有效提高全要素生产率。
产业转型升级的加速器。5G等新型信息技术与实体经济深度融合，将促进智能连接、云网融合贯穿到各行各业生产环节，加速数字化、网络化、智能化转型，充分释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用。
构建智慧社会的新基石。5G将更好发挥信息通信技术的乘数效应，进一步扩大创新空间，激发创新活力，助力构建集传输、计算、感知于一体的新型智能基础设施，支撑对社会信息的多维度采集、海量分析和实时处理。
组织形态重塑的催化剂。5G应用的泛在、及时、准确等信息交互特性，可以大幅降低评价、决策、监督等交易成本，必将深刻影响社会的组织模式，带动组织形态、流程、机制发生深刻变化。
为了加快推动5G发展，助力产业升级和经济高质量发展，中国移动深入实施“5G+”计划，主要体现在：“5G+4G”协同发展，5G和4G将长期并存，推动5G和4G协同，满足用户数据业务和话音业务需求；“5G+AICDE”融合创新，推动5G与人工智能、物联网、云计算、大数据、边缘计算等新型信息技术紧密融合，提供更多更丰富的应用；“5G+Ecology”，生态共建，健全功能互补、良性互动、协同攻关、开放共享的新型合作机制，携手打造5G新生态；“5G+X”应用延展，推动5G实现更广范围、更多领域的应用，实现更大的综合效益。
未来，5G能力将进一步增强，前景广阔。
国际电联（ITU）预计于今年11月确定5G技术标准和频谱安排，将为5G确定更多的可用频谱，尤其是毫米波频段，这对全球未来一段时期的电信发展将带来巨大影响。中国5G目前是在2.6GHz、3.5GHz和4.9GHz频段上商用，在sub-6G频段网络逐步走向成熟后，预计将会加大对5G毫米波应用的研究力度。在5G第一版国际标准（3GPP R15）全部完成后，第二版增强标准（R16）正在紧锣密鼓制定中，预计2020年3月完成，面向演进的R17标准已启动技术布局，进入了立项规划阶段。
随着5G技术标准的不断提升，产业生态的不断壮大，各行各业对5G理解和融合将持续深入，可以相信，5G将更好地服务各行各业转型升级、满足人民群众美好生活需要，在建设网络强国、数字中国、智慧社会中发挥更重要的作用！
（作者为中国移动研究院院长）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】