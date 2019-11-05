前三季度医药健康企业收入超1400亿元

本报讯（记者 张航）昨天，第二十三届北京国际生物医药产业发展论坛开幕，市科委主任许强介绍，今年前三季度，全市医药健康产业企业营业收入达1472.6亿元，同比增长11.5%。截至目前，全市已拥有亿元品种100余个，北京医药健康领域源头创新品种全国最多。
2018年9月，市政府发布《北京市加快医药健康协同创新行动计划（2018—2020年）》。许强介绍，行动计划发布以来，全市医药健康产业累计实现营业收入达2000亿元。2019年前三季度，全市医药健康企业营业收入达1472.6亿元，同比增长11.5%。
截至目前，全市规模以上医药工业企业311家，总产值1323.3亿元；拥有亿元品种100余个。现已形成“一北一南”聚集区，规模占全市80%，其中北部海淀区和昌平区，以生命园为核心，形成约440家企业的创新研发集群；南部以亦庄、大兴区为核心，形成约1300家企业的高端制造集群。许强表示，目前一大批新兴技术企业正在崛起，在分子靶向药物、免疫治疗药物等领域达到国际先进水平；创新品种不断涌现，贡献了全国数量最多的源头创新品种。
据了解，本市瞄准前沿热点领域，积极推动人才培育和机构建设，同时引进一批重大项目落地。2018年至今，全市推动落地的产业投资类重点项目41个，总投资额逾200亿元，预计达产后年产值超过320亿元。此外，本市进一步强化临床资源对产业的支撑，截至目前，已促进35家医院为上百家北京企业开展临床试验357项，涉及创新品种近百个。
第二十三届北京国际生物医药产业发展论坛聚集了全球医药健康领域科学家、企业家、投资人，论坛还设立了 “基因编辑技术：‘剪’出新时代”“干细胞技术与再生医学引领未来”等10场分组会，与会专家围绕生命科学前沿、临床研究及转化、企业发展等主题展开探讨。国家药品监督管理局药品审评中心首席科学家徐增军表示，新药研发与监管是一个长期的过程，我国的新药审评审批系统已经逐渐与国际接轨，现在是中国新药研发最好的时期。
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