原标题：交通出行数据向社会开放

本报记者 孙宏阳

昨天，市交通委官方网站公布了《北京市交通出行数据开放管理办法（试行）》（以下简称《办法》），地铁公交拥挤度、实时路况、停车场泊位数……这些交通出行数据全部向社会开放。

地铁拥挤度5分钟一更新

根据《办法》中公布的交通出行数据开放目录，开放的数据包括地面公交、轨道交通、静态交通、路网运行四个类别，数据类型包括静态数据和动态数据。

《办法》规定，交通出行数据开放方式分为无条件开放和依申请开放两种方式。其中，无条件开放数据获取渠道为网站下载，可通过市交通委官方网站或北京市统一开放平台直接下载；依申请开放数据获取渠道为接口访问方式，开放对象包括向社会提供出行信息服务的单位，且要符合服务范围、平台服务器设置、服务能力等方面的要求。

记者注意到，“无条件开放”的数据包括地铁、公交的线路信息、站点信息，路侧停车位位置、数量信息，公租自行车停车位信息等。

此外，《办法》还明确提出，原始数据的来源单位除了保证原始数据的稳定性和可靠性，还要根据清单所要求的更新频率及时更新数据。比如，公交到站预报信息的更新频率是1分钟，公交、地铁拥挤度信息更新频率是5分钟，停车场泊位数信息、实时路况信息更新频率5分钟，公路事件信息的更新频率为“实时”。

与互联网企业深度融合

市交通委介绍，制定该《办法》主要是为了进一步深化大数据在城市交通治理中的应用，通过交通出行数据向社会开放共享，促进交通行业和互联网企业深度融合，优化和改善出行引导服务，为市民合理选择出行时间、出行方式和出行路线提供高品质、精细化服务。

《办法》规定，由市交通委有关部门在原始来源数据基础上，进行必要的清洗、脱敏和加工处理，形成开放数据。开放数据须保证与原始来源数据具有相同的更新频率和信息一致性。数据开放目录清单随着北京市智慧交通信息化建设发展进程定期更新。

此外，开放数据的使用单位应保证其所获得数据的使用不得危害国家安全和公共安全，不得侵犯任何其他方的合法权益，不得向任何第三方以任何形式披露或出售得到的数据；在使用数据过程中应当落实数据安全管理要求，防止数据被非法获取或者不当利用，并对可能发生的信息泄露、信息遭篡改等责任事故负责。

通过依申请开放获得数据的单位，应当履行数据开放保密协议有关规定，一旦发生违反规定的行为，市交通委有权终止数据开放。同时，每年1月应当向市交通委提交数据应用情况报告，市交通委组织相关部门对数据应用情况进行评估，评估结果不合格的，交通委将督察进行整改；整改不合格的，市交通委有权单方面关闭数据开放通道。

路侧车位数据信息上线

关于目前可查询的数据，记者昨天登录市交通委网站看到，发现首页明显位置分别是交通指数和实时路况查询，其中交通指数栏提供全路网、环路以及城六区拥堵指数和行车速度，实时路况页面除了显示由绿色、黄色、红色组成的路况地图，还滚动播报拥堵路段。

停车泊位数据也备受市民关注，目前全市4.6万个路侧车位已经实现路侧电子收费，各道路车位数量以及具体位置，都可以在首页右侧“道路停车”中查询。此外，在左侧的“我要查询”栏目中，市民还可进行备案停车场查询。记者注意到，只要选择并输入所在城区及停车场名称，就可查询路侧占道停车场、路外公共停车场、公建配建停车场、居住小区停车场等不同类型停车场的备案数据信息。

(责编：罗知之、孙阳)