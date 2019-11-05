工信部：专项整治App八类侵犯用户权益行为

人民网北京11月5日电（记者车柯蒙）近期，APP违规收集个人信息、过度索权、频繁骚扰用户等侵害用户权益问题突出。11月4日，工信部宣布启动App侵害用户权益专项整治工作，即日起，针对当前用户反映强烈的一些侵害用户权益问题开展为期两个月的整治工作。

针对存在问题的APP，将依法依规予以处理，具体措施包括责令整改、向社会公告、组织APP下架、停止APP接入服务，以及将受到行政处罚的违规主体纳入电信业务经营不良名单或失信名单等手段，对于问题突出、严重违法违规、拒不整改的APP主体，将从严处置。

工信部将重点针对违规收集个人信息、违规使用个人信息、不合理索取用户权限、为用户注销账号设置障碍四个方面的八类问题开展规范整治工作。通知列出的八类问题包括：1.私自收集个人信息；2.超范围收集个人信息；3.私自共享给第三方用户信息；4.强制用户使用定向推送功能；5.不给权限不让用；6.频繁申请权限；7.过度索取权限；8.为用户账号注销设置障碍。

工信部强调，本次专项整治工作，主要面向两类主体对象，一是APP服务提供者。二是APP分发服务提供者，包含具备分发功能的应用商店、网站、应用软件和基础电信企业营业厅等各类企业。

专项整治工作分企业自查自纠阶段（自通知印发之日起至11月10日），监督抽查阶段（2019年11月11日至11月30日）和结果处置阶段（2019年12月1日至12月20日）。工信部对存在问题的App将统一进行通报，依法依规处理。

(责编：车柯蒙、孙阳)