无锡：智慧物联促新能源产业发展

原标题：甲马智慧物联签约促进无锡新能源产业发展

【环球时报-环球网记者 施婕】11月3日，甲马智慧物联签约仪式在无锡举行。

无锡东方不锈钢城华上不锈钢于利华董事长介绍说：鑫诚保理虽然新开业，但实际已在无锡拓疆多年，并且与东方不锈钢城建立了紧密、牢固的业务关系，经过多年的磨合、探索，无锡与鑫诚保理团队之间已形成了共存共荣、产融共进的商业模式。实业的发展离不开政府的匡扶，无锡政府在东方不锈钢城的发展历程中给予了政策扶持与极大的鼓励，同时也为东方不锈钢城的发展、壮大奠定了坚实的基础。

据悉，开业仪式当天，双方代表共同签订了一年600亿保理业务合约。未来，鑫诚保理还将为东方不锈钢城增添配套金融服务，为东方不锈钢城产业发展竭尽所能。此外，鑫诚保理还将与甲马智慧物联签订供应链垫款购车保理合约，用于其在无锡购置新能源物流车辆2000辆，促进新能源产业在无锡快速发展。

无锡东方钢材城于2004年经无锡市发改委立项，工程总占地750亩，总规划50万平方米，总投资10亿元人民币。东方钢材城的奋斗目标是倾力打造一座大型的现代化的不锈钢交易、物流、加工、金融服务信息平台、生活配套于一体的不锈钢大本营，属民营股份制企业，是无锡市重点物流专业市场，江苏省重点物流企业。

综合各方面公开信息显示，自2012年国家商务部批准开展商业保理业务试点以来，我国的保理行业在实践中不断发展，正迅速成为国民经济版图和金融体系中举足轻重的力量。

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