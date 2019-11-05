全球五大粮商将在进博会首度牵手

11月５日至10日，第二届中国国际进口博览会（“进博会”）将在中国上海国家会展中心举行。中粮集团现场将与美国ＡＤＭ、美国邦吉、美国嘉吉、法国路易达孚（业内简称“ＡＢＣＤ”）全球四大粮商进行签约。这意味着，全球五大粮商将首度牵手进博会。
中粮集团充分利用进博会这个平台，持续推进进口来源多元化，开拓农业对外开放新格局，致力于真正实现“买的进来，卖的出去”，重塑全球粮食供应链。
在首届进博会上，中粮集团与来自２９个国家和地区外商现场签约。本次预计将与遍及五大洲、４０多个国家和地区的６０余家外商签约，进口优质粮油食品，以满足国内日益升级的消费需求。
作为中国最大的市场化粮油企业和国际领先的全球大粮商，中粮集团始终把服务国家粮食安全战略作为集团核心战略，积极发挥国家粮食进口主渠道的作用，利用“两个市场”“两种资源”满足国内日益增长的消费升级需求，向打造世界一流大粮商迈出坚实步伐。
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