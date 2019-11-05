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深耕金融服务沃土 迎进博八方来客

中国工商银行全力服务第二届进博会

2019年11月05日15:02  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月5日电  2019年11月5日至10日，第二届中国国际进口博览会将在上海国家会议中心举办。中国工商银行自首届进博会以来，始终致力于为进博会提供全方位金融服务，持续提升服务广度和深度。今年9月5日，工商银行与中国国际进口博览局签署合作框架协议，成为中国国际进口博览会“境外招商合作伙伴”。工商银行将延续服务首届进博会的精神风貌和专业水平，借助广泛的全球布局、雄厚的客户基础和丰富的产品体系，以更广泛全球参与度，更智慧的金融产品、更高的服务标准，在招商招展、虹桥国际经贸论坛、配套活动、金融服务等各方面提供全面服务，为进博会参会客商架起互联互通的桥梁。

合集团上下之力 发挥全球化服务能效

此次进博会，工商银行全集团发动，充分发挥国际化、综合化优势，境内外联动、全方位协力，在全球各国、各地区积极宣传进博会，协助开展招展工作。

例如，在非洲和中东地区，工商银行发挥作为最大单一股东参股20%的南非标准银行的优势，组建专门团队对接南非标准银行等当地大型金融机构，依托自身及合作伙伴的区域网络、市场影响和客户资源优势，充分发掘当地优质出口企业报名参展，帮助客户抓住进博会的巨大商机。在工行集团的积极推动下，南非标准银行作为参展商在进博会“服务贸易”版块进行展示。工商银行还将发挥集团联动优势，协助境外参展商与境内采购商精确匹配双方需求，全力促成进出口企业在进博会期间取得实实在在的合作成果。

同时，工商银行以“并购+自建”相结合的方式，在全球47个国家和地区建立428家境外机构，通过参股标准银行集团间接覆盖非洲20个国家，与145个国家和地区的1491个境外银行建立了代理行关系，构建了牌照完备、运营高效、服务优良的全球服务网络，是首家拥有横跨亚、欧、美三大时区人民币清算行的金融机构。通过深耕“一带一路”重要市场，工商银行目前在“一带一路”沿线21个国家和地区拥有131个分支机构，是沿线覆盖国家和地区领先的中资银行，在非洲、中东、南美、中东欧等地区形成了自身的特点和优势。

聚跨境金融之势 创进博优质服务品牌

今年9月，工商银行发布了以“智享工银、慧聚进博”为主题的进博会综合金融服务方案，从境内采购商与境外参展商的实际需求出发，竭诚提供“智、速、全、优”的服务。

例如，为解决境外贸易商“最后一公里”的难题，工商银行提供了线上预约开户、见证开户服务；通过自贸区及临港新片区，提供本外币一体化的账户服务；依托“国际贸易单一窗口”结算产品先发优势，推动国际贸易结算向电子化线上处理成功转型，为进出口企业提供便利化服务；发挥“工银速汇”产品特色，实现“一点支付全球”，带来“无国界”跨境金融服务的客户体验等。同时，工商银行还为进博会量身定制了进口采购商供应链融资、汇兑服务及利率汇率避险服务等方案。

同时，为助力上海打造精细化城市服务体系，更好服务进博会，工商银行紧紧围绕进博会金融窗口服务保障目标和任务，以优化金融窗口服务为主线，以满足中外宾客需求为导向，全力提升金融窗口服务水平，以最佳的精神面貌、最优的金融服务配合进博会顺利举办。工商银行上海市分行472家网点将全力以赴，为全球来客提供优质的线下金融服务，支持23个外币币种的个人兑换业务，还将为参会人员提供包括个人汇款、理财增值、工银聚富、保险、环球旅行卡在内的各类个人金融服务，并依托网上银行、手机银行、电话银行等多元线上渠道，提供更为便捷的服务。

工商银行还甄选上海国家会展中心周边和主要商圈的50家网点作为“进博服务核心网点”，打造进博专属服务柜台和服务窗口，做好与会人员的服务引导工作。为进博会配备的工商银行志愿者也提前到位，将做好与会境内外人士的服务引导工作，以高质量服务向全社会、全世界展现工行青年志愿者风采。

搭全球需求之桥 多形式推动客户接洽

本届进博会举办期间，工商银行将主办多场企业对话、磋商、论坛配套活动，并为客户提供全球化、智能化、专业化服务保障，以金融科技赋能进博会金融服务。

据介绍，工商银行将在商务部、国家外汇管理局支持下，为中外企业家打造高层次交流平台，举办“中欧企业家大会”，邀请中外方领导致辞，促进中欧企业对接。工商银行还将与人民银行联合主办金融科技论坛，汇聚前沿科技力量，积极展示工商银行服务于国际贸易合作的新技术和新应用，为进博会贡献更多工行智慧。

在非洲和中东等地区，工商银行组建专门团队对接当地大型金融机构，依托自身及合作伙伴的区域网络、市场影响和客户资源优势，帮助当地客商走向进博会。在工行集团的积极支持下，工商银行持股的南非标准银行将作为参展商在进博会“服务贸易”版块进行展示，并主办非洲·拉美地区经贸洽谈会，助力与非洲、拉美等新兴市场国家经贸往来。

据了解，上述三场活动预计将邀请到800余家中外企业及金融同业客户参加，通过智能需求匹配，积极推动中国与其他国家间的技术、经贸往来，打造与欧洲、非洲、拉美等地区的贸易合作平台。

携金融科技之能 为进博会注入智慧动力

工商银行依托领先的金融科技力量，将在展会期间举办金融科技论坛，展示工行在人工智能、生物识别、区块链、大数据服务云、物联网等企业级金融科技平台的新成果，发布科技金融+贸易金融的集成化创新产品。同时，高科技企业和“一带一路”金融机构一道，围绕新时代科技重塑金融生态新趋势，构建开放的“智慧银行生态体系”等话题进行研讨，以金融科技赋能进博金融服务，为进博会服务配套注入智慧动力。

更多的金融科技元素也将融入到工商银行的金融服务中。增加远程见证开户、贸易付汇“一键即达”、网络融资等全新配套产品，形成跟随跨境客户的全球化、全能化服务链。依托国内同业中率先推出的全球一体化IT系统——FOVA，构建全球首个24小时不间断的人民币清算网络，为客户提供跨业务、跨时区、跨币种、全渠道及境内外一体化的便捷服务。以电子化平台助力进博会商品成交，通过工行网上银行、手机银行以及“融e联、融e行、融e购”三融平台，全面支持网上交易和跨境电商交易。创新“单一窗口”业务服务进博会小微客户，携“单一窗口”跨境汇款业务先发优势，针对小微客户创新推出“跨境贷”系列线上化融资产品，为小微进出口企业提供纯信用、全线上、便捷化的融资服务。

进博会期间，工商银行还将发布自主研发的“智慧贸金平台”，这是新一代信息技术在贸易金融领域的创新成果应用，进一步升级打造了工商银行贸易金融服务品牌。目前，平台已有“中欧e单通”、“中非e链通”、“跨境e贸通”、“国际e航通”四大主打产品。其中，“中欧e单通”是区块链、API等创新技术与国际物流规则紧密结合，搭建政府、银行、企业三方合作平台；“中非e链通”是工商银行自主研发、联合南非标准银行集团共同打造、基于区块链技术的首个中非间数字化贸易金融服务平台；“跨境e贸通”是与新加坡网络贸易平台合作的线上贸易金融项目；“国际e航通”以便捷化的国际航运跨境支付服务，助力上海自贸区临港新片区建设。

(责编：孙阳、付长超)
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