中国太保全力保障第二届进博会

人民网北京11月5日电 11月5日，万众瞩目的第二届中国国际进口博览会正式开幕。作为核心支持企业，中国太保展现了其在5G、自动驾驶、智能风控等保险前沿科技领域的探索和实践，并于5日中午现场启动和发布了长三角“5G+智能驾驶”协同创新联盟保险合作。

作为指定保险服务商，中国太保调动全集团之资源，对第二届进博会的守卫全面升格。

在首届进博会中，作为唯一财产保险服务商，中国太保围绕“提升通关便利化、优化营商环境”的创新要义和贸易全供应链风险管理的服务需求，量身定制了“主体多元、险种多样、保障多层”、总保额达350亿元的一揽子保险保障方案。

在第二届进博会中，手握“产险、寿险、健康险”全部保险牌照的中国太保“荣升”为指定保险服务商，倾全集团之力为进博会的保障从财产险服务跃升到“产、寿、健”一站式、全覆盖的综合保险保障和风险管理服务，涉及风险保障总保额逾5000亿元。

其中，不但包含知识产权、关税保险、网络安全等新兴风险，亦重点关注进博会红线内各类人员的人身安全风险保障，更特别组建了五支专项团队，提供志愿者服务、进博会现场服务、保险保障服务、风控理赔服务以及应急救援服务。

据悉，今年首次参与进博服务的中国太保寿险在8月初就由上海分公司提出寿险初步保障方案，9月份正式成立14人的专项服务小组，每一位小组成员在具备综合专业的保险知识的同时，还精通部分外国语种。

最终敲定的寿险保障服务，不仅覆盖整个会议期间，还包括工人进场布展等前期操作环节。

在现场，中国太保寿险提供有就医绿色通道，若发生意外情况，将于第一时间响应，安排“一对一”就医陪诊服务，陪同对方前往医院就诊，同时打通的还有理赔绿色服务通道，在最短时间内完成理赔服务。

在本届进博会筹备前期，中国太保产险风险工程部和上海分公司的专岗风险工程师共同组成进博风控团队，为筹备工作提供现场风险查勘，提出专业风险防范和改善建议。

“以往的风险查勘主要在于展馆设备和建筑物常规的查勘，仅涉及展会的某一阶段，从首届进博会开始，我们就提出将风险查勘从常规的展馆财产保险风险查勘，延伸到展会‘全生命周期’的所有阶段。”进博风控团队成员之一、中国太保产险资深风险工程师赵明说，在第二届进博会，依托中国太保产险自主研发、集风险查勘平台、风险地图和风险数据库于一体的“风险雷达”系统，风控团队专门建立了一套符合国际风险管理标准，涵盖建立环境、风险识别、风险分析、风险评价和风险应对全过程的风险管理模式。

此外，中国太保在本届进博会特设有保险科技体验区，其产险创新发展中心的小伙伴们将向世界展现5G、智能驾驶和保险科技相结合的体验方案。

就在本届进博会开幕前不久的10月20日，长三角“5G+智能驾驶”协同创新联盟在浙江乌镇正式成立，旨在搭建长三角“5G+智能驾驶”的合作与创新平台，研究构建更加高效和安全的智能交通体系，推动汽车与保险行业产业升级。

本次活动中启动并发布的长三角“5G+智能驾驶”协同创新联盟保险合作，是中国太保探索“5G+智能驾驶”产业发展保险保障的先行先试。

与此同时，中国太保参与申请的科技部国家重点研发计划“新能源汽车”专项“自动驾驶电动汽车集成与示范项目”也在现场正式启动，作为唯一参与的保险企业，中国太保将重点在自动驾驶的法律、社会问题，尤其是自动驾驶的保险问题等方面展开研究。

同时，作为本届进博会核心支持企业和指定保险服务商，中国太保充分利用了集团在全球范围内的合作伙伴资源，全力为此次盛会“招展”。

据悉，中国太保在养老服务领域的合作伙伴法国欧葆庭，被吸引参加第二届进博会并成为此次参展的唯一一家养老服务企业，填补了本届进博会养老服务板块参展商的空白。11月5日，中国太保在第二届进博会开幕首日与法国欧葆庭现场签约。

(责编：孙阳、付长超)