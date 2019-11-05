洪磊：并购基金应致力于服务实体经济转型

人民网北京11月5日电（付长超） 2019年11月2日，由中国基金博物馆主办，中国并购公会、苏州市金融发展研究会协办，并在苏州市人民政府、中国证券投资基金业协会指导，苏州工业园区管理委员会支持下的第五届中国并购基金年会在苏州召开，主题为“科创大时代下的金融发展大趋势”。

中国证券投资基金业协会会长洪磊在演讲中表示，并购基金要致力于专业化投资与长期价值管理，服务实体经济转型升级。洪磊认为各类私募股权投资活动正迎来巨大机遇，并购基金投资案例数量和投资金额稳定增长。2019年上半年，私募基金投向境内未挂牌未上市企业股权本金新增2514亿元，相当于同期新增社会融资规模的1.9%。截至2019年二季度末，在基金业协会登记的并购基金管理人2595家，较2017年底增长31.7%。

洪磊认为，我国并购基金发展晚，并购基金发展模式还不成熟，诸多挑战与问题仍制约并购基金的健康发展。一是体量小、期限短，并购策略不够丰富，资金配套手段有限，且以参股型消极投资为主，较少参与企业发展战略和经营决策；二是并购基金投资出现“避险”趋势，对产业升级和科技新兴产业支持作用不足；三是资金来源渠道受限，缺少长期资金。

洪磊提出，行业应当从并购基金自身能力和制度环境建设两方面发展。第一，要积极进行自我变革，扎根自身专业能力建设。并购基金要苦练内功，改变简单博取上市价差回报或依靠对赌条款兜底，维持投资收益的发展模式，充分介入目标企业的战略整合和经营决策，发挥企业重组和行业资源整合的优势。第二，致力于专业化投资与长期价值管理，服务实体经济转型升级。并购基金应着力发展基于绿色、可持续和责任投资原则的投资活动，挖掘最具价值的技术方向和产业趋势。 第三，完善有利于长期资本形成的制度建设，为并购基金发展创造良好的生态环境。我国长期资金供给不足，投资偏好短期化。应当建立有助于资本形成和积累的税收体制，大力发展第三支柱个人养老金，建立养老金与资本市场、实体经济间的良性互动机制。

据了解，自2013年以来，中国并购基金年会在苏州举办了五届，年会由中国基金博物馆主办。中国基金博物馆于2011年11月在苏州工业园区李公堤开馆，是以基金为主题的金融启蒙博物馆，以多元化视角记录和见证基金发展历程，举办各类金融公益活动两百余场。

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